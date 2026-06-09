Руският държавен социологически център спря да публикува данни за „откритото доверие“ към Путин след рекорден спад

Р уският държавен център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) е прекратил публикуването на резултатите от т.нар. „открити“ проучвания за общественото доверие към президента Владимир Путин, след като показателите му са достигнали най-ниските си нива от началото на пълномащабната война в Украйна, предава UNITED24 Media .

Според информация на The Moscow Times от 8 юни, държавната социологическа агенция е спряла да публикува данните от проучванията, при които анкетираните сами посочват на кои политици имат доверие, без да им бъдат предлагани варианти за отговор.

В същото време ВЦИОМ продължава да публикува резултатите от т.нар. „закрити“ анкети, при които участниците са директно питани дали имат доверие на президента.

Данните за април и май от „откритите“ проучвания все още не са публикувани към 8 юни, а последната публично достъпна актуализация е от 5 април.

Според тази методология през март по-малко от една трета от анкетираните са посочили Путин като политик, на когото имат доверие.

Този резултат рязко контрастира с данните от „закритите“ анкети, според които доверието към руския президент остава над 70 процента.

Какво е доверието към Путин в Русия

Междувременно седмичният рейтинг на одобрение на Путин, който ВЦИОМ продължава да публикува, е бил 66,6 процента към 31 май.

Това представлява спад от близо 10 процентни пункта спрямо началото на 2026 година.

Според наблюдатели негативната тенденция се дължи на комбинация от нарастващи проблеми, включително ускоряваща се инфлация, икономически натиск и все по-осезаема обществена умора от продължаващата война.

Постоянните загуби на военнослужещи на фронта допълнително натоварват вътрешния пазар на труда и допринасят за покачването на цените, оказвайки допълнителен натиск върху руската икономика.

Успоредно с това властите засилват усилията си за контрол върху дигиталното пространство, като блокират популярни приложения за съобщения и ограничават използването на виртуални частни мрежи (VPN), за да насочат гражданите към одобрени от държавата интернет платформи.

По-рано руското правителство подготви законодателни промени, които предвиждат автоматично прехвърляне на пенсионните спестявания на около 37 милиона граждани, определяни като „мълчаливи инвеститори“, към нова държавна инвестиционна програма.

Какво представлява ВЦИОМ и доколко може да се счита за независим?

Руският държавен център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) е най-старата и една от най-влиятелните социологически организации в Русия. Данните му редовно се цитират от руските държавни институции, медиите и международни анализатори, особено по въпроси, свързани с обществените нагласи към президента Владимир Путин, войната в Украйна и вътрешнополитическите процеси в страната. Това се посочва на официалната интернет страница на VCIOM .

Но доколко независима е тази структура?

Какво е ВЦИОМ?

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) е създаден през 1987 г. в края на съветската епоха като Всесъюзен център за изучаване на общественото мнение. След разпадането на СССР през 1992 г. организацията е преобразувана в руски държавен център за социологически изследвания. Днес тя е сред най-големите компании за проучване на общественото мнение и пазарни анализи в Русия.

Според официалната информация на организацията, ВЦИОМ провежда национални и регионални социологически изследвания, политически сондажи, маркетингови проучвания и анализи за държавни институции и частни клиенти.

Държавна или независима организация?

Формално ВЦИОМ е акционерно дружество, но с пълна държавна собственост. През 2003 г. организацията е реорганизирана като акционерно дружество, чиито акции са изцяло притежавани от руската държава. В управителния съвет участват представители на държавни институции, включително президентската администрация и различни министерства.

Това означава, че ВЦИОМ не е независима неправителствена организация, а държавно контролирана структура.

Кой го ръководи?

От 2003 г. насам генерален директор на ВЦИОМ е Валерий Фьодоров. Той е един от най-разпознаваемите руски социолози и често коментира политическите процеси в страната. Според официалната информация на центъра, оперативното управление се осъществява от генералния директор и експертен научен съвет.

Защо ВЦИОМ е обект на критики?

Въпреки че организацията твърди, че работи по международните стандарти на професионалната асоциация ESOMAR и спазва принципите на научната обективност, много западни анализатори и независими руски изследователи поставят под въпрос степента на нейната независимост.

Основните критики са свързани с няколко фактора:

пълната държавна собственост; участието на представители на Кремъл в управлението; фактът, че значителна част от поръчките идват от държавни институции; трудността да се измерят реалните политически нагласи в авторитарна среда, където част от анкетираните могат да се страхуват да изразяват открито мнението си.

Международни наблюдатели често сравняват ВЦИОМ с независимия Левада център, който произлиза от същата изследователска школа, но през годините се отделя от държавния център. Левада центърът е широко смятан на Запад за най-независимата руска социологическа организация, макар през 2016 г. руските власти да го обявиха за „чуждестранен агент“.

Могат ли данните на ВЦИОМ да бъдат използвани?

Повечето експерти не отхвърлят автоматично резултатите на ВЦИОМ. Напротив, те често се използват като индикатор за обществените настроения в Русия. Анализаторите обаче препоръчват резултатите да се разглеждат с повишено внимание и да се сравняват с данни от други източници, особено когато става въпрос за чувствителни политически теми като подкрепата за Кремъл или войната в Украйна.