Свят

Руският държавен социологически център спря да публикува данни за „откритото доверие“ към Путин след рекорден спад

Последните публикувани резултати показват значително по-ниско доверие от официалните оценки

9 юни 2026, 10:14
Руският държавен социологически център спря да публикува данни за „откритото доверие“ към Путин след рекорден спад
Източник: БГНЕС

Р уският държавен център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) е прекратил публикуването на резултатите от т.нар. „открити“ проучвания за общественото доверие към президента Владимир Путин, след като показателите му са достигнали най-ниските си нива от началото на пълномащабната война в Украйна, предава UNITED24 Media.

Според информация на The Moscow Times от 8 юни, държавната социологическа агенция е спряла да публикува данните от проучванията, при които анкетираните сами посочват на кои политици имат доверие, без да им бъдат предлагани варианти за отговор.

В същото време ВЦИОМ продължава да публикува резултатите от т.нар. „закрити“ анкети, при които участниците са директно питани дали имат доверие на президента.

Данните за април и май от „откритите“ проучвания все още не са публикувани към 8 юни, а последната публично достъпна актуализация е от 5 април.

Според тази методология през март по-малко от една трета от анкетираните са посочили Путин като политик, на когото имат доверие.

Този резултат рязко контрастира с данните от „закритите“ анкети, според които доверието към руския президент остава над 70 процента.

Какво е доверието към Путин в Русия

Междувременно седмичният рейтинг на одобрение на Путин, който ВЦИОМ продължава да публикува, е бил 66,6 процента към 31 май.

Това представлява спад от близо 10 процентни пункта спрямо началото на 2026 година.

Според наблюдатели негативната тенденция се дължи на комбинация от нарастващи проблеми, включително ускоряваща се инфлация, икономически натиск и все по-осезаема обществена умора от продължаващата война.

Постоянните загуби на военнослужещи на фронта допълнително натоварват вътрешния пазар на труда и допринасят за покачването на цените, оказвайки допълнителен натиск върху руската икономика.

Успоредно с това властите засилват усилията си за контрол върху дигиталното пространство, като блокират популярни приложения за съобщения и ограничават използването на виртуални частни мрежи (VPN), за да насочат гражданите към одобрени от държавата интернет платформи.

По-рано руското правителство подготви законодателни промени, които предвиждат автоматично прехвърляне на пенсионните спестявания на около 37 милиона граждани, определяни като „мълчаливи инвеститори“, към нова държавна инвестиционна програма.

  • Какво представлява ВЦИОМ и доколко може да се счита за независим?

Руският държавен център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) е най-старата и една от най-влиятелните социологически организации в Русия. Данните му редовно се цитират от руските държавни институции, медиите и международни анализатори, особено по въпроси, свързани с обществените нагласи към президента Владимир Путин, войната в Украйна и вътрешнополитическите процеси в страната. Това се посочва на официалната интернет страница на VCIOM.

Но доколко независима е тази структура?

  • Какво е ВЦИОМ?

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) е създаден през 1987 г. в края на съветската епоха като Всесъюзен център за изучаване на общественото мнение. След разпадането на СССР през 1992 г. организацията е преобразувана в руски държавен център за социологически изследвания. Днес тя е сред най-големите компании за проучване на общественото мнение и пазарни анализи в Русия.

Според официалната информация на организацията, ВЦИОМ провежда национални и регионални социологически изследвания, политически сондажи, маркетингови проучвания и анализи за държавни институции и частни клиенти.

  • Държавна или независима организация?

Формално ВЦИОМ е акционерно дружество, но с пълна държавна собственост. През 2003 г. организацията е реорганизирана като акционерно дружество, чиито акции са изцяло притежавани от руската държава. В управителния съвет участват представители на държавни институции, включително президентската администрация и различни министерства.

Това означава, че ВЦИОМ не е независима неправителствена организация, а държавно контролирана структура.

  • Кой го ръководи?

От 2003 г. насам генерален директор на ВЦИОМ е Валерий Фьодоров. Той е един от най-разпознаваемите руски социолози и често коментира политическите процеси в страната. Според официалната информация на центъра, оперативното управление се осъществява от генералния директор и експертен научен съвет.

  • Защо ВЦИОМ е обект на критики?

Въпреки че организацията твърди, че работи по международните стандарти на професионалната асоциация ESOMAR и спазва принципите на научната обективност, много западни анализатори и независими руски изследователи поставят под въпрос степента на нейната независимост.

Основните критики са свързани с няколко фактора:

  1. пълната държавна собственост;
  2. участието на представители на Кремъл в управлението;
  3. фактът, че значителна част от поръчките идват от държавни институции;
  4. трудността да се измерят реалните политически нагласи в авторитарна среда, където част от анкетираните могат да се страхуват да изразяват открито мнението си.

Международни наблюдатели често сравняват ВЦИОМ с независимия Левада център, който произлиза от същата изследователска школа, но през годините се отделя от държавния център. Левада центърът е широко смятан на Запад за най-независимата руска социологическа организация, макар през 2016 г. руските власти да го обявиха за „чуждестранен агент“.

  • Могат ли данните на ВЦИОМ да бъдат използвани?

Повечето експерти не отхвърлят автоматично резултатите на ВЦИОМ. Напротив, те често се използват като индикатор за обществените настроения в Русия. Анализаторите обаче препоръчват резултатите да се разглеждат с повишено внимание и да се сравняват с данни от други източници, особено когато става въпрос за чувствителни политически теми като подкрепата за Кремъл или войната в Украйна.

Хронологията на един диктатор: Ерата Путин и неговите 5 мандата
23 снимки
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Източник: VCIOM, UNITED24 Media    
ВЦИОМ Владимир Путин обществено мнение Русия социологически проучвания рейтинг на доверие Война в Украйна икономическа криза цензура руска политика
Последвайте ни

По темата

Как изглежда автобус 119 след сблъсъка на „Челопешко шосе“

Как изглежда автобус 119 след сблъсъка на „Челопешко шосе“

Ново оръжие с ИИ уплаши Кремъл: Защо Путин изключи камерите около себе си

Ново оръжие с ИИ уплаши Кремъл: Защо Путин изключи камерите около себе си

15-годишното момче, което загина край Ловеч, се успало, изпуснало автобуса и взело колата на баща си

15-годишното момче, което загина край Ловеч, се успало, изпуснало автобуса и взело колата на баща си

Готови ли сте за новата ера на Apple? Тя започва без Кук

Готови ли сте за новата ера на Apple? Тя започва без Кук

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Хотхечът е жив, но е електрически

Хотхечът е жив, но е електрически

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 3 часа
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 4 часа
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 3 часа
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ким Чен-ун и Си Цзинпин с ключова среща в Пхенян, какво договориха</p>

Ким Чен-ун и Си Цзинпин с ключова среща в Пхенян: Договориха разширяване на сътрудничеството

Свят Преди 17 минути

Северна Корея и Китай обявиха нов етап в двустранните отношения след разговори на високо равнище

о

"Някои пазари няма да го приемат": Идрис Елба посече идеята за чернокож Джеймс Бонд

Любопитно Преди 19 минути

Докато текат кастингите за новия Агент 007, британският актьор призова франчайзът да остане бягство от реалността, а Хелън Мирън отсече: Бонд трябва да е мъж

Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

Свят Преди 46 минути

Жестокото убийство на 11-годишната Лиана от мъж с десетки неразследвани обвинения за педофилия предизвика вълна от недоволство във Франция. Властите наредиха спешна проверка на 70 000 висящи дела, а президентът Макрон призна за системни пропуски.

<p>СГС даде &quot;зелена светлина&quot; за регистрацията на &quot;Прогресивна България&quot;</p>

СГС даде "зелена светлина" за регистрацията на политическа партия "Прогресивна България"

България Преди 52 минути

Президентът на РСМ Гордана Силяновска идва в София за среща с Илияна Йотова

Президентът на РСМ Гордана Силяновска идва в София за среща с Илияна Йотова

България Преди 58 минути

Външният министър Тимчо Муцунски ще я придружава по време на визитата ѝ

Колко пъти Тръмп е заявявал, че сделка с Иран е на прага на сключването ѝ?

Колко пъти Тръмп е заявявал, че сделка с Иран е на прага на сключването ѝ?

Свят Преди 1 час

Американският президент продължава да уверява, че преговорите с Техеран са на финалната права

<p>Това е средиземноморският остров, който привлича все повече българи</p>

БезГранично: Кипър - средиземноморският остров, който привлича все повече българи

БезГранично Преди 1 час

Островната държава в източната част на Средиземно море отдавна привлича не само туристи, но и работещи специалисти, предприемачи, пенсионери и дигитални номади

Зеленски разкри: САЩ подготвят нов план за мир в Украйна

Зеленски разкри: САЩ подготвят нов план за мир в Украйна

Свят Преди 1 час

Украинският президент съобщи, че е провел телефонен разговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

Свят Преди 1 час

Израелски изтребители били готови за операция, но след разговор с американския президент атаката е отменена

Емил Дечев за оставката на Георги Кандев: Това напускане е леко обезпокоително

Емил Дечев за оставката на Георги Кандев: Това напускане е леко обезпокоително

България Преди 1 час

Бившият вътрешен министър заяви, че всяка смяна на главния секретар на МВР се отразява на цялата система

Русия и Беларус обявиха готовност за използване на ядрени оръжия

Русия и Беларус обявиха готовност за използване на ядрени оръжия

Свят Преди 1 час

Русия има военно присъствие в Беларус и двете страни редовно провеждат съвместни проверки на бойната си готовност

Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида

Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил регистриран на сравнително малка дълбочина - 26 км

<p>Освиркаха Тръмп на мач от финала на НБА, той обеща мирно споразумение в Близкия изток до дни</p>

Освиркаха Доналд Тръмп на мач от финала на НБА в Ню Йорк, той обеща мирно споразумение в Близкия изток до дни

Свят Преди 2 часа

79-годишният президент стана първият действащ държавен глава на САЩ, присъствал на финал на НБА

КЕВР обсъжда ръст на цените на тока от 1 юли

КЕВР обсъжда ръст на цените на тока от 1 юли

България Преди 2 часа

Преди обсъждането пред сградата на комисията ще се проведе протест срещу поскъпването

<p>Претърсват руини след най-силното земетресение във Филипините от 1976 г.</p>

Над 20 000 души останаха без дом след мощното земетресение във Филипините, отнело най-малко 37 живота

Свят Преди 2 часа

Спасителни екипи продължават да претърсват разрушени сгради в южните части на Филипините ден след едно от най-силните земетресения, разтърсвали страната през последния половин век

<p>Хеликоптер на американската армия се разби край Ормузкия проток</p>

Хеликоптер Apache на американската армия се разби край Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Двамата военнослужещи на борда са били спасени и са извън непосредствена опасност

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Jägermeister ORANGE дебютира в България с впечатляващо парти и светлинно шоу с дронове

Edna.bg

Джони Деп на 63: Пиратът, който превърна странността в своя запазена марка

Edna.bg

Нападател на Гьозтепе пропуска Мондиал 2026 заради контузия

Gong.bg

Тръмп заспа в залата, докато гледа Ню Йорк Никс - Сан Антонио Спърс (видео)

Gong.bg

15-годишният, загинал при катастрофа в Ловешко: Успал се за училищния автобус и взел колата на баща си

Nova.bg

Емил Пармаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

Nova.bg