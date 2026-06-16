Кремъл: Путин не е получавал покана от Зеленски да присъства на срещатата на Г-7

Р уският президент Владимир Путин не е получил официална покана от украинския президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на Г-7 , заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес, предаде Ройтерс.

„В момента няма официални канали за комуникация между Киев и Москва“, каза Песков и повтори изказването на Путин, че Зеленски би могъл да дойде в Москва за преговори.

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В изявлението на Кремъл се допълва, че все още не са определени дати за посещението в Москва на пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър за мирни преговори по въпроса за Украйна.

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Песков намекна пред репортери, че двамата биха могли да отлетят за Москва след подписването на меморандума за прекратяване на военните действия между САЩ и Иран.

По-рано Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, но Путин е отказал.