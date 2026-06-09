Свят

Ново оръжие с ИИ уплаши Кремъл: Защо Путин изключи камерите около себе си

Системата, която е отделна от близо 300 000 камери, наблюдаващи гражданите на Москва, е била включена отново едва след като инженери са я прегледали подробно в опит да я изолират херметически от интернет

9 юни 2026, 09:44
Ново оръжие с ИИ уплаши Кремъл: Защо Путин изключи камерите около себе си
Източник: iStock/GettyImages

Р уските служби за сигурност са изключили части от специална система за наблюдение, защитаваща президента Владимир Путин и неговите най-близки помощници, след убийството на аятолах Али Хаменей в Техеран, според двама души, запознати с въпроса.

Системата, която е отделна от близо 300 000 камери, наблюдаващи гражданите на Москва, е била включена отново едва след като инженери са я прегледали подробно в опит да я изолират херметически от интернет, каза един от хората.

Извънредните предпазни мерки са били предприети, след като израелското разузнаване е събрало огромни количества видеозаписи от пътните камери в Иран, за да помогне за точното определяне на местоположението и времето на среща на 28 февруари между Хаменей и най-близките му сътрудници. Няколко висши служители по сигурността бяха убити по време на срещата при първия удар от съвместната война на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Убийството беше драматична демонстрация на зараждащ се технологичен скок: използването на изкуствен интелект (ИИ) за анализиране на милиони часове видео, събрани от хиляди камери, с цел откриване и наблюдение на цели.

Дмитрий Песков, говорителят на Путин, не отговори на искането за коментар. Но директорът на руската ФСБ Александър Бортников предупреди регионалните ръководители на сигурността миналата седмица, че огромният апарат за наблюдение на Русия се е превърнал в уязвимост, превръщайки инструментите на авторитарния режим за наблюдение на собствените му граждани в слабост, която враговете му могат да експлоатират, пише Financial Times.

„Неотдавнашното елиминиране на висши ирански служители от алианса между САЩ и Израел е ясен предупредителен знак. Местоположенията на жертвите бяха идентифицирани, отчасти, чрез софтуерни „задни вратички“ (backdoors) в системите за видеонаблюдение в Техеран“, каза той на 26 май, според руски държавни новинарски агенции. 

Правителствата отдавна знаят, че камерите за сигурност могат лесно да бъдат проникнати от опитни хакери или шпиони, като например елитните части за радиотехническо разузнаване на Израел. Напредъкът в областта на изкуствения интелект през последните години обаче им позволи да определят конкретни поведения и модели в произтичащите от това огромни масиви от визуални данни.

Служителите на израелското разузнаване са се възползвали от този напредък, за да картографират сложната география на Техеран, да открият модели на поведение сред бодигардовете на висши служители и ефективно да изолират цели от милиони часове записи от хиляди камери. Те са комбинирали информацията с други разузнавателни потоци, включително от човешки източници.

Визуалните възможности на технологиите с изкуствен интелект станаха много по-мощни около 2023 г. и направиха нов скок преди около година, казаха няколко души, запознати със сложната математика зад това. Те са с порядъци по-усъвършенствани от така наречените алгоритми за машинно обучение, които позволяват разпознаване на лица, откриване на оръжия или проследяване на превозни средства по марка или регистрационен номер.

За разлика от по-старите инструменти, ограничени до няколко десетки предварително зададени търсения, тези нови инструменти позволяват почти неограничен диапазон от запитвания чрез възможността за търсене във видеоклипове на базата на естествен език.

Това позволява на разузнавачите да претърсват масивни потоци от видеоклипове, използвайки прости думи за търсене, като например: двама мъже, които си подават чанта; човек, който е променил външния си вид или е сменил дрехите си няколко пъти в рамките на един ден; или превозно средство, което наскоро е било пребоядисано или е преминало покрай едно и също място няколко пъти за кратък период от време.

„Това е Свещеният граал на наблюдението. Ние сме в състояние да търсим поведение, а не обекти – това създаде свят от нови възможности“, каза европейски служител, чиято страна използва технологията в своите градове.

Интервюта с близо дузина души, включително бивши и настоящи разузнавачи и висши служители по сигурността в четири държави, разкриха тревога от тази нова възможност. Тя де факто трансформира милиардите долари, похарчени за системи за видеонаблюдение (CCTV), особено камери за движение по пътищата, в ключалка, през която техните противници могат да сканират огромни градове и защитени съоръжения, за да извличат модели и тайни в индустриален мащаб.

След като дадено лице бъде идентифицирано, тези системи могат бързо да изградят досиета за неговата дейност, обхващащи месеци. Това помага да се възстановят не само неговите собствени модели на живот, но и тези на хората, с които то взаимодейства. Такива системи могат да извличат информация не само от видеонаблюдението, но и от социалните медии, хакнати комуникации, аудио, уловено от микрофони в смарт устройства, и истории на пътуванията.

„Казано с прости думи, това е първият път в историята, когато можем да комуникираме чрез език с компютрите за това, което те виждат“, каза Матан Голднър, главен изпълнителен директор на стартъп от 15 души, базиран в Тел Авив, наречен Conntour, сред чиито клиенти са израелското разузнаване и министерството на вътрешните работи на Сингапур.

„Възможността просто да се наблюдават източниците на враговете не е уникална или нова, но възможността да получиш точното времево съвпадение, което търсиш, сред хиляди часове, в хиляди видеопотоци, това е нещо наистина, наистина ново в нашия свят“, каза той.

Идеята, че собствената система за наблюдение на една страна може да бъде толкова ефективно и напълно обърната срещу нея от нейните врагове, разтревожи служителите на контраразузнаването по целия свят. Първоначалната им реакция беше да се опитат да затворят уязвимостите в самите системи от камери, изключително трудна задача, предвид многото поколения камери, които съставляват сложната мозайка от повечето мрежи за наблюдение.

В Индия правителството определи твърд краен срок до 1 април, месец след като FT съобщи за израелското хакване на системата от камери в Техеран, китайските камери да бъдат забранени в страната.

Всъщност самите иранци са успели да хакнат камери за сигурност в Израел, според хора, запознати с въпроса. Но без способността да асимилират непрекъснатия поток от изображения, ползата от тези хакерски атаки е била ограничена.

Руснаците вече имаха сериозни опасения за личната безопасност на Путин, особено по отношение на риска от украинските разузнавателни служби, които са проникнали в камерите за движение по пътищата в Русия. Те също така са използвали данни за местоположението от мобилни телефони, за да помогнат при убийства на висши руски военни служители в сърцето на Москва.

Въпреки предпазните мерки на Русия, един независим украински хакер каза пред FT, че камерите в Москва и дори около Кремъл „все още работят и редовно биват хаквани“. Той отказа да каже дали Украйна има способността да ги анализира в голям мащаб.

САЩ и Обединеното кралство, които имат достъп до такива инструменти, са предоставяли на украинските военни точна информация за целите в миналото, включително разузнавателни данни, базирани на изображения с висока резолюция от дронове за наблюдение.

Китай започва да използва тази технология, за да изостри своето наблюдение. FT съобщи за данни за обществени поръчки, които показват, че Китай инвестира в нови поколения камери с активиран ИИ и софтуер, който може да интерпретира сцени, да идентифицира модели на поведение и да извлича записи чрез писмени подкани (prompts).

Тези постижения обаче създават и повече възможности за съперниците на Китай да надникнат ефективно в неговите граници. Служител по сигурността в нация от разузнавателния алианс „Петте очи“ (Five Eyes) каза: „Те са тези, които поставят камерите – всичко, което трябва да направим, е да намерим начин да влезем. А начин за влизане винаги има“.

Най-ранната работеща версия на тези аналитични инструменти, която FT успя да открие, датира от около 2023 г. - приблизително по времето, когато комерсиално достъпният ИИ започна да може да генерира видеоклипове от текстови команди. Обратното на тази технология, използването на текст за търсене във видео, даде мощен тласък на способността за претърсване на потоци от данни, събрани от камерите, които са вездесъщи в съвременния живот.

По време на протестите в Иран през декември 2025 г. режимът инсталира нови видеокамери за наблюдение на тълпите, каза човек, запознат със ситуацията. Израел е успял да хакне тези нови видеопотоци в реално време, каза регионален служител, запознат с въпроса, предоставяйки ценна информация за членовете на „Басидж“ – военизирана фракция, която режимът използва за сигурност.

През март, когато „Басидж“ създаде контролно-пропускателни пунктове по време на войната, Израел можеше да ги идентифицира, въпреки че много членове спряха да носят своите характерни, макар и неофициални, камуфлажни якета. Това беше възможно чрез потоци от данни, събрани от видеорегистратори (dash cams) и пътни камери, регистрационни номера на автомобили и модели на движение по контролно-пропускателните пунктове, събрани от дронове, каза човек, запознат с операцията.

Airis, базирана във Вашингтон компания, в която работят ветерани от израелските части за радиотехническо разузнаване, продава система, която може да идентифицира и след това да проследява хора, показващи поведение, съответстващо на това на контрабандисти или членове на картели, като например пренасяне на големи найлонови торби през нощта или въоръжени мъже със специфични значки или татуировки.

Само в рамките на изминалата година внедряването на ИИ върху различните потоци от данни, включително тези, събрани от социалните медии, е „съкратило времето за извършване на този вид работа от дни на минути. Това е порядъкът на подобрението“, каза Ротем Абелес, съосновател на Airis.

Тези техники обаче не са безгрешни. Държавите, прилагащи ИИ за наблюдение, се изправят пред врагове – особено сред недържавни актьори като екстремистките групировки Хизбула и Хамас, използващи нискотехнологични мерки, като ръкописни съобщения и стари аналогови телефонни линии.

По време на войната в Газа най-сложните израелски системи за така нареченото „прихващане, наблюдение и разузнаване“ не успяха да локализират лидера на Хамас Яхия Синуар, архитект на атаките от 7 октомври 2023 г. Израел и неговите съюзници посветиха огромни ресурси за откриването му, включително „анализ на походката“, за да се опитат да уловят дългата крачка на високия, слаб мъж в тълпата. Вместо това той беше убит през октомври 2024 г. при това, което военните описаха като случайна среща.

В последните си мигове, уловени от дрон, който не успя да го разпознае, Синуар носеше предпазни очила и плътно увит шал, който покриваше характерните му уши – нискотехнологично противодействие на високотехнологичния лов на Израел.

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Източник: Financial Times    
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