В капана на времето: Обилен снеговалеж в Република Южна Африка взе жертва

Е дна жена е починала в болница, след като е прекарала нощта в капан в микробус на път, блокиран от необичайно силни снеговалежи в източната част на Република Южна Африка от петък, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Транспортният трафик е останал блокиран на разстояние от около 30 км, особено по път N3, една от главните артерии на страната, която свързва Йоханесбург с град Дърбан на източното крайбрежие, съобщиха тази сутрин от компанията, стопанисваща пътя.

Тридесет и девет годишна жена е починала от хипотермия в болница вчера, след като е прекарала петъчната нощ в капан на пътя заедно с други пътници в таксиметров микробус, каза пред АФП Роланд Робъртсън, ръководител на местната служба за спешна медицинска помощ.

