А втобус, превозващ 51 ученици, беше отвлечен от шофьора и беше запален близо до Милано, Италия, съобщи Би Би Си (BBC). За щастие няма сериозно пострадали.

Децата, някои от които са били завързани, са били спасени през разбити прозорци в задната част на автобуса.

14 души са пострадали от вдишване на дима.

Шофьорът – 47-годишен италиански гражданин, който по произход е от Сенегал, е бил арестуван. Твърди се, че той е казал: „Никой няма да оцелее”.

Учител, който е бил в автобуса с децата казал, че заподозреният, когото полицията идентифицирала като Усейну Си, бил ядосан от имиграционната политика на Италия и смъртта на мигранти в Средиземно море. Говорителят на полицията Марко Палмиери заяви за шофьорът: „Той крещеше:

„Спрете смъртта в морето, ще извърша клане”.

Главният прокурор на Милано Франческо Греко заяви: „Това беше чудо, можеше да стане страшно клане”. Прокурорите заявиха, че заподозреният е обвинен в отвличане, опит за масово убийство, причиняване на пожар и съпротива срещу ареста. Г-н Греко заяви, че властите все още преценяват дали да повдигнат обвинение в тероризъм срещу него.

Заподозреният е бил известен на полицията, след като преди е бил съден за нападение и за шофиране в нетрезво състояние, каза Алберто Нобили, ръководител на отдела за борба с тероризма в прокуратурата в Милано.

"No one will survive today." Bus driver abducts 51 schoolchildren in Italy https://t.co/I8tftx4iN2 pic.twitter.com/EaTeOHoOEl