В Екваториална Гвинея има огнище на марбургска хеморагична треска. СЗО свиква спешна среща

С ветовната здравна организация (СЗО) съобщи, че Екваториална Гвинея е потвърдила първото в историята си огнище на марбургска хеморагична треска и допълни, че в страната са регистрирани най-малко 9 смъртни случая, свързани със заболяването, предаде Асошиейтед прес.

СЗО съобщи, че днес ще се състои спешна среща на консорциума "Марвак", насърчаващ международното сътрудничество с цел разработка на ваксини срещу маргбурския вирус

Здравната агенция на ООН потвърди епидемията, след като проби от Екваториална Гвинея бяха изпратени за изследване в Сенегал, за да се установи причината за заболяването, за което миналата седмица сигнализира местен здравен служител.

Today, #EquatorialGuinea 🇬🇶 confirmed its first-ever outbreak of #Marburg virus. Preliminary tests carried out following the deaths of at least 9 people in the country’s western Kie Ntem Province turned out positive for the viral haemorrhagic fever 👉🏿 https://t.co/bcsL4Iusaz pic.twitter.com/sIbiLlNHW6

СЗО съобщи, че към момента има 9 починали и 16 предполагаеми случая на заразяване със симптоми като треска, умора, диария и повръщане. Изпратени са медицински експерти, които да помогнат за борбата с епидемията.

Подобно на еболата, марбургският вирус произхожда от прилепи и се разпространява между хората чрез близък контакт с телесни течности на заразени хора или повърхности, като например замърсени чаршафи. Ако не бъде лекувано, заболяването може да има летален изход при до 88 процента от заразените.

10 Things You Should Know About Marburg Virus Disease



Marburg virus disease is a highly infectious disease that causes haemorrhagic fever. A first case of it was confirmed in Guinea on Monday by the World Health Organisation. pic.twitter.com/8XsEjzElCk