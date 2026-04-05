Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

А втобус от градския транспорт се е запалил в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал около 13:00 часа на булевард "Цар Борис III Обединител“ по време на движение на превозното средство.

По първоначални данни пламъците са тръгнали от задната част на автобуса. Огънят бързо го е обхванал, но всички пътници са успели да се евакуират навреме. Няма информация за пострадали.

На място са пристигнали екипи на пожарната, които своевременно са потушили огъня и са предотвратили разпространението му. Районът е бил отцепен, а движението в централната част на града – временно затруднено.

Причините за инцидента все още се изясняват.