Конфликтът в Близкия изток ескалира: Иран свали американски самолети, издирва пилот

​ Драматична ескалация в Близкия изток - два американски бойни самолета бяха свалени от иранските сили, а Техеран издирва изчезнал пилот, докато конфликтът се разраства с нови удари, отказ от примирие и нарастващо напрежение в целия регион, съобщава „Ройтерс“.

Техеран издирва "вражески" пилот

Два американски военни самолета бяха свалени над Иран и Персийския залив, съобщиха снощи ирански и американски представители, като двама пилоти са спасени, а трети все още е в неизвестност и се издирва от силите на Техеран, предаде Ройтерс.

Тези инциденти са илюстрация на опасностите, пред които все още са изправени американските и израелските самолети над Иран въпреки твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп и на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, че техните сили имат пълен контрол над иранското въздушно пространство.

Първият самолет, двуместен американски изтребител Ф-15E, беше свален от иранската противовъздушна отбрана над територията на Иран, съобщиха представители на двете страни.

Вторият самолет, едноместен A-10, беше подложен на ирански обстрел и се разби в Персийския залив - във водите на Кувейт, като пилотът катапултира, съобщиха двама американски представители за Ройтерс

Два хеликоптера "Блекхок", участващи в издирването на изчезналия пилот, бяха уцелени от иранските сили, но успяха да напуснат иранското въздушно пространство.

Състоянието и местонахождението на издирвания пилот от изтребителя Ф-15E не бяха публично известни.

Тръмп заяви пред телевизионния канал "Ен Би Си Нюз", че свалянето на американски военен самолет няма да засегне преговорите с Иран за край на войната. От друга страна, американският държавен глава каза в кратко интервю за британския в. "Индипендънт", че не може да коментира какво ще направи Вашингтон, ако изчезналият на иранска територия американски пилот бъде намерен от местните сили и наранен.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че претърсва район близо до мястото в Югозападен Иран, където е паднал самолетът на пилота, а местните власти обещаха възнаграждение за всеки, който е заловил или убил "враг“.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви в социалната платформа "Екс", че войната на САЩ и Израел срещу Иран е "сведена от смяна на режима до лов на техните пилоти".

Перспективата американски военнослужещ да е жив и да се укрива в Иран повишава изгледите конфликтът, започнат от Вашингтон, да бъде белязан от спад на общественото доверие в администрацията на Тръмп и в същото време да не се появят "никакви признаци за обозрим край“ на военните действия в Близкия изток, обръща внимание Ройтерс.

Иран официално заяви на посредниците в преговорите със САЩ, че не е готов да се срещне с американски представители в пакистанската столица Исламабад през следващите дни и че

Пакистан е стигнал до задънена улица в опитите си да съдейства за прекратяване на огъня, написа вчера американският в. "Уолстрийт Джърнъл".

Според данни на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) най-малко 13 американски военнослужещи са убити в петте седмици на конфликта, а над 300 са ранени. Още в началото на американско-израелската военна кампания загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, който бе наследен от сина си Моджтаба.

Ройтерс акцентира върху факта, че на свой ред Израел води самостоятелно паралелна военна кампания в Ливан срещу местната шиитска групировка "Хизбула", подкрепяна от Иран.

WHAT THE FUCK?

Отломки от дрон паднаха върху сграда в Дубай; няма нито пожар, нито пострадали

Междувременно в ранните часове на 4 април отломки от прехванат дрон паднаха върху фасада на сграда в района на яхтеното пристанище на Дубай, Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс.

Пресслужбата на емирството посочи, че няма нито пожар, нито пострадали.

Информацията е от публикация на медийната служба в социалната платформа "Екс", уточнява Ройтерс.

В отговор на израелско-американските удари срещу Иран, започнали на 28 февруари тази година, силите на Техеран извършват нападения срещу обекти в страни от Персийския залив, припомня световната агенция.

Инфрастуктурни обекти на ливанската шиитска групировка "Хизбула" в Бейрут са подложени на израелски бомбардировки

Инфраструктурни обекти на ливанската шиитска групировка "Хизбула" в столицата на Ливан - Бейрут, са подложени в момента на израелски бомбардировки, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ).

Същевременно Франс прес съобщи, че досега днес южните предградия на Бейрут, известни като Дахия, са били бомбардирани поне два пъти.

Южната част на ливанската столица се смята за бастион на проиранското движение "Хизбула".

Израелската армия съобщи за иранска ракетна атака срещу територията на Израел; има ранен мъж

На този фон Израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха за иранска ракетна атака срещу територията на Израел днес, когато войната в Близкия изток навлиза в шестата си седмица, предаде Франс прес.

"Израелската армия засече ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. Отбранителните системи действат, за да пресекат тази заплаха“, написа армията в своя канал в приложението "Телеграм".

Израелските военни съобщиха конкретно за удари в централната част на Израел.

Според организацията "Маген Давид Адом", израелския еквивалент на Червения кръст, 45-годишен мъж е бил ранен в лицето от парчета стъкло вследствие на взрив от удар в Бней Брак, в източните покрайнини на Тел Авив.

По-рано иранската новинарска агенция "Фарс" разпространи информацията, че Техеран е отказал предложение на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня.

Мощна експлозия отекна в суданската столица Хартум

Силна експлозия отекна снощи и в суданската столица Хартум, предаде Франс прес, позовавайки се на свой кореспондент в африканската страна, в която от три години бушува гражданска война.

Журналист на АФП в Омдурман, град близо до Хартум, от другата страна на река Нил, е чул експлозията, идваща от центъра на контролираната от правителствената армия столица.

Свидетел в центъра на Хартум описва "еднократна мощна експлозия“, като уточнява, че не е видял нито огън, нито дим.

Властите не са коментирали взрива, чийто източник засега не е известен.

От 3 г. суданската армия воюва с паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Гражданската война отне живота на десетки хиляди души и прокуди от родните им места над 11 милиона жители.

Техеран отхвърли предложение на САЩ за 48-часово примирие

В полунощ на 4 април стана ясно, че Иран е отхвърлил предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня в конфликта в Близкия изток, започнал на 28 февруари със съвместни израелско-американски удари срещу Техеран, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на иранската официална агенция "Фарс".

Според източника на агенцията предложението е било отправено чрез държава посредник в сряда.

Гласуването в Съвета за сигурност на ООН на внесената от Бахрейн резолюция за Ормузкия проток е отложено

Насроченото за петък гласуване в Съвета за сигурност на ООН на внесената от Бахрейн проекторезолюция за отварянето на блокирания от Иран Ормузки проток е отложено за идната седмица, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от дипломати.

Китай, който като постоянен член на Съвета за сигурност има право на вето, ясно заяви своето несъгласие с допускането на всякаква употреба на сила, посочва световната агенция.

Заседанието за гласуване на 15-те държави членове на Съвета за сигурност, от които 5 постоянни - САЩ, Русия, Франция, Великобритания и Китай, бе пренасрочено за днес, но в крайна сметка е отложено за другата седмица.

Дата не е обявена, твърдят източниците на Ройтерс.

Представителството на Бахрейн при ООН засега не е отговорило на запитването на световната агенция по темата.

След като първият вариант на проекторезолюцията срещна съпротивата на Китай и Русия, Бахрейн предложи смекчена версия, припомня Ройтерс.

Сириец загина при огън, открит от израелски танк близо до окупираните Голански възвишения

Сириец е бил убит при израелско нападение в южната част на страната след огън, открит от танк близо до окупираните Голански възвишения, предаде Франс прес, позовавайки се на информация от сирийски държавни медии.

"Млад сирийски мъж е бил убит от израелски танков огън“ в граничната провинция Кунейтра, написа официалната новинарска агенция на Сирия - САНА. Тя съобщи по-рано, че израелските сили са затворили пътища в региона, "водещи до прясно установени военни позиции". Блокадата ограничава движението на местните жители, отбелязва сирийската агенция.

След свалянето от власт на президента Башар Асад на 8 декември 2024 г. и идването на власт в Сирия на ислямистка коалиция начело с временния президент Ахмед аш Шараа Израел изпрати военнослужещи в буферната зона, патрулирана от ООН, която бе предназначена да раздели израелските и сирийските сили на Голанските възвишения, припомня АФП.

Оттогава Израел, който настоява за демилитаризирана зона в Южна Сирия, нанася въздушни удари и нахлува системно на територията на съседната държава, обръща внимание световната агенция.

Няколко взрива отекнаха в Техеран

Журналист от Франс прес съобщи, че е чул няколко взрива от мястото в Северен Техеран, където се намира. Районът вчера стана мишена на масирани бомбардировки. На този фон войната в Близкия изток навлезе в петата си седмица.

Експлозиите отекнали към 07:30 ч. (04:00 ч. по Гринуич) и са били придружени от силно свистене в небето над столицата, приличащо на шум от дрон, посочи репортерът.

Израел атакува цели в Бейрут

Израел предприе нови удари в Ливан тази сутрин, съобщиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирани от ДПА.

"ЦАХАЛ започна да нанася удари по инфраструктурни обекти в Бейрут", посочиха военните в публикация в Телеграм.

От ЦАХАЛ добавиха, че през изминалата нощ Иран е подложил Израел на няколко ракетни атаки.

"Спасително-издирвателни екипи, както и резервни и редовни сили на израелската армия са на път към местата в Централен Израел, откъдето има постъпили сведения за попадения", посочиха военните.

Междувременно в Техеран жителите на северните и западните квартали на града съобщиха за взривове.

В отговор на американско-израелските нападения, започнали на 28 февруари, Иран атакува страните от Залива, които смята за съюзници на САЩ.

През изминалата нощ гражданите в Бахрейн бяха призовани да се скрият в бомбоубежищата, а в Дубай отломки от прехванати въздушни цели паднаха върху фасадите на сгради при два отделни случая. Няма данни за жертви и ранени, посочиха властите.

Въздушен удар е поразил района около АЕЦ "Бушер"

Иранската агенция за атомна енергия съобщи в социалните мрежи, че въздушен удар е поразил района около атомната електроцентрала "Бушер", предаде Асошиейтед прес.

При удара е загинал един охранител и са нанесени щети на спомагателна сграда.

Това е четвъртият път, в който атомната електроцентрала "Бушер" става мишена по време на войната, отбелязва АП.

Иранската агенция Тасним потвърди, че е имало въздушен удар в близост до периметъра на атомната електроцентрала "Бушер", в резултат на което има една жертва, но инцидентът не е причинил щети на основните части на централата и производството не е засегнато.

Израелско-американски удари са поразили тази сутрин нефтохимическо съоръжение в югозападната част на Иран, в резултат на коета са ранени 5 души, съобщиха иранските агенции. АФП отбелязва, че това става в момент, когато войната в Близкия изток навлиза в шестата си седмица.

„Силни експлозии е имало в специалната нефтохимическа зона в Махшахр“, в провинция Хузестан, предаде иранската агенция Фарс, цитирайки заместник-губернатора на провинцията Валиола Хаяти.

Според него „израелско-американската атака“ е засегнала три предприятия в сектора.

„Мащабът на щетите остава неизвестен“, посочи Хаяти пред Тасним, като съобщи, че са ранени 5 души.