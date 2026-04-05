Северна Македония намали акцизите на горивата

П равителството на Северна Македония реши днес на извънредно заседание да намали акцизите с 4 денара за дизел и 2 денара за безоловния бензин с 95 и 98 октана на литър.

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски, като се подчерта, че това ще намали драстично цената на горивата и ще защити жизнения стандарт на гражданите.

На извънредното заседание правителството реши, че ДДС върху горивата ще продължи да се намалява от 18 на 10% до края на кризата, която ще изтече на 20 април.

Мицкоски подчерта, че без намалението на акцизите, литър дизел щеше да е около 102 или над 102 денара, а безоловният бензин с 95 и 98 октана щеше да е по-скъп с 1,5 до 2 денара.

Той обяви, че днес са провели преговори с OKTA и е било договорено отстъпката да бъде удължена до края на април - от 3 денара за дизел на литър, а за безоловен бензин с 95 и 98 октана допълнителни 2 денара по-малко на литър.