Свят

Северна Македония намали акцизите на горивата

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

5 април 2026, 18:17
П равителството на Северна Македония реши днес на извънредно заседание да намали акцизите с 4 денара за дизел и 2 денара за безоловния бензин с 95 и 98 октана на литър

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски, като се подчерта, че това ще намали драстично цената на горивата и ще защити жизнения стандарт на гражданите.

На извънредното заседание правителството реши, че ДДС върху горивата ще продължи да се намалява от 18 на 10% до края на кризата, която ще изтече на 20 април.

Мицкоски подчерта, че без намалението на акцизите, литър дизел щеше да е около 102 или над 102 денара, а безоловният бензин с 95 и 98 октана щеше да е по-скъп с 1,5 до 2 денара.

Той обяви, че днес са провели преговори с OKTA и е било договорено отстъпката да бъде удължена до края на април - от 3 денара за дизел на литър, а за безоловен бензин с 95 и 98 октана допълнителни 2 денара по-малко на литър. 

Източник: БГНЕС    
Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Свят Преди 7 часа

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 8 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Свят Преди 10 часа

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Свят Преди 11 часа

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

Свят Преди 12 часа

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Полицията в Залцбург залови българи крадци на гуми

Свят Преди 12 часа

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Любопитно Преди 13 часа

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Свят Преди 13 часа

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

България Преди 13 часа

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Свят Преди 14 часа

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Свят Преди 14 часа

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

България Преди 15 часа

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Свят Преди 15 часа

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

Пожар в хоспис в София

България Преди 15 часа

Произшествието е ликвидирано с осем пожарни автомобила

Издирват 79-годишна жена край Казанлък

България Преди 16 часа

Кметът каза, че няма данни тя да има заболявания

Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

Свят Преди 17 часа

Изтребителят Ф-15E беше свален над Иран в петък, което предизвика сериозно безпокойство във Вашингтон

