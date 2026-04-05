Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

И зраелски спасители претърсват в неделя развалините на жилищна сграда в северния град Хайфа след пряко попадение на иранска ракета. Четирима души са ранени, а трима се издирват под срутените конструкции на седеметажната сграда.

Ударът се случи минути след като израелската армия предупреди за нова вълна от ракети, изстреляни от Иран около 15:00 ч. по Гринуич (GMT). Военен говорител потвърди пред АФП, че ракетата е иранска. Кадри на агенцията показват спасители с фенерчета, претърсващи разпръснати бетонни блокове и отломки.

Сред ранените е мъж на 82 години, първоначално в тежко състояние, което по-късно се стабилизира. Той е спасен, след като първите спасители „успяха да преместят с ръце големи парчета бетон“, заяви парамедикът от израелската спешна служба „Маген Давид Адом“ Шевах Ротенщрих. Сред пострадалите е и бебе на 10 месеца с травма на главата.

В неделя израелската армия засече пет отделни вълни от ракети от Иран. Иран извършва ежедневни ракетни удари срещу Израел от 28 февруари насам - в отговор на съвместни американско-израелски атаки, при които са убити няколко висши ирански ръководители, сред тях върховният лидер Али Хаменей. От началото на конфликта израелски и американски въздушни удари са поразили редица ирански обекти за производство на ракети и ядрени съоръжения.