Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Е ксплозиви с „опустошителна сила” са били открити в близост до газопровода „Турски поток” в Сърбия, който пренася руски природен газ към Унгария и други държави, съобщиха лидерите на двете страни, предаде „Ройтерс”, съобщи NOVA.

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор за откритите експлозиви в близост до тръбопровода, който транспортира руски газ през Балканите към Централна и Източна Европа.

„Нашите звена откриха експлозив с опустошителна сила. Казах на премиера Орбан, че ще го държим в течение на разследването”, написа Вучич в профила си в Instagram.

Орбан написа в профила си във Facebook, че е свикал извънредно заседание на съвета по отбрана в неделя.

Инцидентът се случва седмица преди ключовите избори на 12 април в Унгария, където националистът Виктор Орбан се бори да запази властта си, която държи повече от 16 години. Партията му изостава от опозиционната партия „Тиса” в социологическите проучвания.

Още през февруари унгарския министър-председател засили мерките за сигурност около енергийната инфраструктура в страната. Той повиши рисковете в предизборната кампания, заявявайки, че изборът е между война и мир.

Будапеща също така е в спор с Украйна поради спирането на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба”. Партията на Орбан „Федес” се опитва да свърже лидера на опозицията Петер Мадяр с Брюксел и Украйна. Според тях гласуването за неговата партия „Тиса” означава подкрепа за танкове и война.