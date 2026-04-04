Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Д омашен питбул нахапа две деца в Бургас. Сигнал за инцидента е подаден около 19:00 часа, съобщи NOVA.

Три деца на 8 и 9 години играели пред блок в к-с „Меден рудник”. Кучето било изведено на разходка без наморник от 13-годишно момче. То било само, тъй като майка му била във влошено здравословно състояние.

Приближавайки до играещи пред блока момчета, кучето внезапно се отскубнало от ръцете на тийнеджъра и нахапало последователно две от децата по ръцете и краката.

На виковете им за помощ се отзовали двама мъже - единия съсед, а другия служител на вътрешното ведомство. Те успели да овладеят питбула и да спасят децата.

Пострадалите момченца са насочени към "Спешния център" в УМБАЛ - Бургас за получаване на медицинска помощ. Третото дете е било само с разкъсвания по якето, но без физически наранявания.

Кучето е предадено на стопаните си, а двамата мъже, спасили децата, са разпитани в качество на свидетели. Работата по случая продължава от служители на Четвърто Районно управление - Бургас.