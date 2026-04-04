Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп напомни днес на Иран, че му остават още 48 часа, за "да сключи споразумение или да отвори Ормузкия проток", като в противен случай заплаши, че "адът ще се стовари върху" страната, предаде Франс прес.

"Спомняте ли си, когато дадох на Иран 10 дни да ПОСТИГНЕ СПОРАЗУМЕНИЕ или да отвори отново Ормузкия проток? Времето изтича - 48 часа, преди адът да се стовари върху тях. Слава на БОГА!", написа Тръмп в своята социална платформа "Трут Соушъл" в навечерието на Великден.