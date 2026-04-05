Свят

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

5 април 2026, 17:42
Източник: Getty Images

Д есетки хора са в неизвестност, след като лодка с мигранти се е преобърнала в централната част на Средиземно море. Това съобщиха неправителствените организации Mediterranea Saving Humans и Sea-Watch в социалните мрежи.

Двама души са загинали, а 32 са спасени от лодката, която е отплавала от Либия в събота следобед (4 април) с около 105 души на борда, според Mediterranea Saving Humans.

„Трагично великденско корабокрушение. 32 оцелели, две тела открити и над 70 души в неизвестност“, написа организацията в X, като добави, че лодката се е преобърнала в зона за търсене и спасяване, контролирана от либийските власти.

Sea-Watch съобщи, че два търговски кораба са спасили оцелелите и са ги откарали до италианския остров Лампедуза.

В публикувано от тях въздушно видео се виждат двама мъже, които се държат за корпуса на преобърнатия съд, както и приближаването на един от търговските кораби.

Mediterranea Saving Humans заяви, че инцидентът е „следствие от политиките на европейските правителства, които отказват да отворят безопасни и законни пътища“ за мигрантите.

Лампедуза е ключова входна точка за мигранти, преминаващи през Средиземно море от Северна Африка към Европа.

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето, според Международната организация по миграция (IOM).

По данни на италианското правителство 6175 мигранти са пристигнали на италианска територия за същия период.

Източник: БГНЕС    
