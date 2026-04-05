Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

К лиматичните промени, покачването на морското равнище и човешката дейност унищожават уникалните кътчета на планетата по-бързо, отколкото можем да ги посетим. Учените предупреждават, че до 2045 г. много легендарни места могат да изчезнат завинаги.
РБК състави списък със задължителни дестинации, базиран на данни от ЮНЕСКО, НАСА и климатични изследвания.
Острови, потъващи под вълните
Покачването на световното морско равнище заплашва цели държави. Някои острови биха могли да изчезнат напълно до 2045 г.
Малдиви
80% от територията е на по-малко от 1 метър над морското равнище. Островите постепенно се потапят и правителството вече обмисля преместването на жителите.
Задължително за посещение:
- подводни вили и рифове
- бели пясъчни плажове
- лагуни с биолуминесцентен планктон
Тувалу (Тихи океан)
Четвъртата най-малка държава в света. Най-високата ѝ точка е само на 5 метра над морското равнище. Учените прогнозират пълно наводнение до 2050 г.
Маршалови острови
Атолите губят земя поради щормови вълни. Местното население се преселва масово в САЩ.
Сейшелски острови
Уникални гранитни образувания и коралови рифове са изложени на риск. Бреговете ерозират с 10–15 см годишно.
Ледници и полярни региони
Глобалното затопляне засяга ледените маси най-бързо, което прави вероятно те да изчезнат през следващите десетилетия.
Ледниците Килиманджаро (Танзания)
От 1912 г. насам планината е загубила 85% от ледената си покривка. До 2030–2040 г. ледниците могат да изчезнат напълно.
Патагонски ледници (Аржентина, Чили)
Третата по големина ледена маса след Антарктида и Гренландия. Топи се по-бързо от всякога, губейки около 21 гигатона лед годишно.
Национален парк Глейшър (Монтана, САЩ)
През 1850 г. е имало 150 ледника; сега са останали само 25. До 2030 г. всички те може да изчезнат.
Алпийски ледници (Швейцария, Австрия, Италия)
Губят до 3% от масата си годишно. Легендарните ски курорти биха могли да се превърнат в обикновени планини.
Северен полюс
Учените смятат, че летният морски лед може да изчезне между 2030 и 2050 г., променяйки цялата арктическа екосистема и заплашвайки полярните мечки.
Коралови рифове и морски екосистеми
Покачващите се температури на океана убиват кораловите рифове завинаги.
Големият бариерен риф (Австралия)
Най-голямата жива структура на Земята. От 2016 г. насам е преживяла пет масови събития на избелване. Учените прогнозират, че може да загуби до 90% от коралите си до 2045 г.
Заплахи:
- покачващи се температури на водата
- замърсяване на океана
- коралови болести
Мъртво море (Израел, Йордания)
Губи се около 1 метър водно ниво годишно. За 50 години се е свило с една трета. Може да пресъхне напълно до 2050 г.
Евърглейдс (Флорида, САЩ)
Уникалните тропически влажни зони са застрашени от променящите се водни нива и урбанизацията. Около 50% от територията им вече е загубена.
Градове в риск
Венеция (Италия)
Градът потъва с 1–2 мм годишно, като някои оценки сочат 2–4 мм. Наводненията стават все по-чести и разрушителни. Дори системата за предпазване от наводнения MOSE може да не е достатъчна.
В риск:
- дворци на Гранд канала
- Пиаца Сан Марко
- мостове и историческа архитектура
Амстердам (Нидерландия)
Разположен под морското равнище. Системата му от язовири може да не издържи на екстремни климатични промени.
Тропически гори и уникални екосистеми
Амазонка (Южна Америка)
Губи се 10 000 км² гора годишно поради обезлесяване. Приближаване до „точка на безвъзвратност“, след която гората може да се превърне в савана.
Конго (Африка)
Втората по големина тропическа гора на планетата. Изчезва поради незаконна сеч и добив.
Горите на Мадагаскар
90% от девствените гори са унищожени. Уникални видове лемури и растения изчезват заедно с тях.
Галапагоски острови (Еквадор)
Уникалните екосистеми са застрашени от инвазивни видове, туризъм и променящи се океански течения.
Исторически и археологически съкровища
Долината на царете (Египет)
Гробниците на фараоните се рушат поради покачващите се подпочвени води и туристическия трафик.
Тимбукту (Мали)
Древният град в Сахара постепенно е затрупан с пясък поради опустиняването.
Как да ги видим, преди да е станало твърде късно
Много от тези места вече ограничават броя на туристите или имат специални правила за посещение.
Какво да направите:
- планирайте пътуванията предварително
- изберете екологичен туризъм
- спазвайте правилата за опазване
- подкрепяйте организации, защитаващи тези сайтове
Защо е важно
Тези места не са просто туристически дестинации. Те са уникални екосистеми, историческо наследство и домове за милиони хора и животни. Тяхната загуба би била необратима.
Учените предупреждават: следващите 20 години са последният шанс да видим тези природни и архитектурни чудеса в истинския им вид.