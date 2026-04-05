Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

К лиматичните промени, покачването на морското равнище и човешката дейност унищожават уникалните кътчета на планетата по-бързо, отколкото можем да ги посетим. Учените предупреждават, че до 2045 г. много легендарни места могат да изчезнат завинаги.

РБК състави списък със задължителни дестинации, базиран на данни от ЮНЕСКО, НАСА и климатични изследвания.

Острови, потъващи под вълните

Покачването на световното морско равнище заплашва цели държави. Някои острови биха могли да изчезнат напълно до 2045 г.

Малдиви

80% от територията е на по-малко от 1 метър над морското равнище. Островите постепенно се потапят и правителството вече обмисля преместването на жителите.

Задължително за посещение:

подводни вили и рифове

бели пясъчни плажове

лагуни с биолуминесцентен планктон

Тувалу (Тихи океан)

Четвъртата най-малка държава в света. Най-високата ѝ точка е само на 5 метра над морското равнище. Учените прогнозират пълно наводнение до 2050 г.

Маршалови острови

Атолите губят земя поради щормови вълни. Местното население се преселва масово в САЩ.

Сейшелски острови

Уникални гранитни образувания и коралови рифове са изложени на риск. Бреговете ерозират с 10–15 см годишно.

Ледници и полярни региони

Глобалното затопляне засяга ледените маси най-бързо, което прави вероятно те да изчезнат през следващите десетилетия.

Ледниците Килиманджаро (Танзания)

От 1912 г. насам планината е загубила 85% от ледената си покривка. До 2030–2040 г. ледниците могат да изчезнат напълно.

Патагонски ледници (Аржентина, Чили)

Третата по големина ледена маса след Антарктида и Гренландия. Топи се по-бързо от всякога, губейки около 21 гигатона лед годишно.

Национален парк Глейшър (Монтана, САЩ)

През 1850 г. е имало 150 ледника; сега са останали само 25. До 2030 г. всички те може да изчезнат.

Алпийски ледници (Швейцария, Австрия, Италия)

Губят до 3% от масата си годишно. Легендарните ски курорти биха могли да се превърнат в обикновени планини.

Северен полюс

Учените смятат, че летният морски лед може да изчезне между 2030 и 2050 г., променяйки цялата арктическа екосистема и заплашвайки полярните мечки.

Коралови рифове и морски екосистеми

Покачващите се температури на океана убиват кораловите рифове завинаги.

Големият бариерен риф (Австралия)

Най-голямата жива структура на Земята. От 2016 г. насам е преживяла пет масови събития на избелване. Учените прогнозират, че може да загуби до 90% от коралите си до 2045 г.

Заплахи:

покачващи се температури на водата

замърсяване на океана

коралови болести

Мъртво море (Израел, Йордания)

Губи се около 1 метър водно ниво годишно. За 50 години се е свило с една трета. Може да пресъхне напълно до 2050 г.

Евърглейдс (Флорида, САЩ)

Уникалните тропически влажни зони са застрашени от променящите се водни нива и урбанизацията. Около 50% от територията им вече е загубена.

Градове в риск

Венеция (Италия)

Градът потъва с 1–2 мм годишно, като някои оценки сочат 2–4 мм. Наводненията стават все по-чести и разрушителни. Дори системата за предпазване от наводнения MOSE може да не е достатъчна.

В риск:

дворци на Гранд канала

Пиаца Сан Марко

мостове и историческа архитектура

Амстердам (Нидерландия)

Разположен под морското равнище. Системата му от язовири може да не издържи на екстремни климатични промени.

Тропически гори и уникални екосистеми

Амазонка (Южна Америка)

Губи се 10 000 км² гора годишно поради обезлесяване. Приближаване до „точка на безвъзвратност“, след която гората може да се превърне в савана.

Конго (Африка)

Втората по големина тропическа гора на планетата. Изчезва поради незаконна сеч и добив.

Горите на Мадагаскар

90% от девствените гори са унищожени. Уникални видове лемури и растения изчезват заедно с тях.

Галапагоски острови (Еквадор)

Уникалните екосистеми са застрашени от инвазивни видове, туризъм и променящи се океански течения.

Исторически и археологически съкровища

Долината на царете (Египет)

Гробниците на фараоните се рушат поради покачващите се подпочвени води и туристическия трафик.

Тимбукту (Мали)

Древният град в Сахара постепенно е затрупан с пясък поради опустиняването.

Как да ги видим, преди да е станало твърде късно

Много от тези места вече ограничават броя на туристите или имат специални правила за посещение.

Какво да направите:

планирайте пътуванията предварително

изберете екологичен туризъм

спазвайте правилата за опазване

подкрепяйте организации, защитаващи тези сайтове

Защо е важно

Тези места не са просто туристически дестинации. Те са уникални екосистеми, историческо наследство и домове за милиони хора и животни. Тяхната загуба би била необратима.

Учените предупреждават: следващите 20 години са последният шанс да видим тези природни и архитектурни чудеса в истинския им вид.