Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

С икрет Сървис разследва "стрелба през нощта" в близост до Белия дом, предаде ДПА, позовавайки се на публикация в "Екс" на федералната служба, която отговаря за сигурността на американския президент.

"Малко след полунощ (местно време) на 5 април 2026 г. служители на Сикрет Сървис реагираха на сигнали за стрелба в района на площад "Лафайет", се посочва в изявлението, публикувано от началника на отдела по комуникации на службата Антъни Гулиелми.

Площад "Лафайет" се намира срещу Белия дом в центъра на Вашингтон, окръг Колумбия.

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението.

Макар дейността в Белия дом да продължава нормално, е въведена "засилена охрана", а пътищата в района са отцепени, докато службите за сигурност и полицията "активно търсят предполагаем автомобил и човек, преставляващи интерес".