Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

С ръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски части са открили взривни вещества "с разрушителна сила" и детонатори, необходими за активирането им, край северния град Канижа, близо до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария, съобщава телевизия Ен1.

"Току-що проведох телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, в който го информирах за първите резултати от разследването на нашите военни и полицейски сили относно заплахата за критичната газова инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария", написа Вучич в Инстаграм.

Той каза, че два големи пакета с взривни вещества и детонатори са открити недалеч от селището Велебит, на неколкостотин метра от газопровода "Балкански поток".

"Нашите части откриха взривно вещество с голяма разрушителна сила и детонатори, необходими за активирането му. Ще информираме унгарската страна за по-нататъшния ход на разследването", добави президентът.

Вучич посочи, че експлозивите са открити в северната част на автономната област Войводина, в която живеят голям брой етнически унгарци. По думите му взривните вещества са били толкова мощни, че е можело да изложат на риск множество хора.

"Ще се справим безмилостно с всеки, който се опитва да унищожи ключови интереси на Сърбия", предупреди сръбският държавен глава. "Радвам се, че успяхме да предотвратим сериозна акция срещу жизненоважните интереси на Република Сърбия без никакви жертви“, добави той.

Унгарският премиер Виктор Орбан също потвърди, че е разговарял по телефона с Вучич, който му е съобщил за намирането на експлозиви в близост до газовата инфраструктура, свързваща двете страни, предаде Ройтерс.

"Сръбските власти са открили разрушителни взривни вещества и оборудване, необходимо за активирането им, в близост до ключова газова инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария", написа във Фейсбук Орбан, който е близък съюзник на Вучич.

"Тече разследване. Свиках извънредно заседание на Съвета за отбрана този следобед", добави унгарският премиер.

Газопроводът "Балкански поток" е продължение на "Турски поток", който преминава под Черно море и има за цел да транспортира руски газ към Сърбия и Унгария, отбелязва АФП. Сърбия е силно зависима от него, тъй като по-голямата част от използвания от нея газ идва от Русия на цена, която е значително по-ниска от пазарната цена в Европа.