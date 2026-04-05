Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

5 април 2026, 15:53
Източник: БГНЕС

"Идеята за самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за нашата икономика и финансово за нашата държава". Това каза военният министър Атанас Запрянов в интервю пред БНР.

"Като генерал, не като политическо лице, отбраната и сигурността на България са гарантирани в колективната отбрана на НАТО. И НАТО е гарант да имаме национална отбрана и сигурност. Да напомня, че дори като член на Варшавския договор, България имаше въоръжени сили над 120 000 с транспортни войски и др., България е разходвала 9% от БВП за тези способности, плюс 4 -5% за изграждане на инфраструктура. Ако сега сме извън НАТО, трябва да увеличим военните сили многократно. Сегашните проценти трябва да нараснат многократно. Всякакво милитаризиране на нашата страна ще доведе до удар за икономическото ни развити и разходите. В рамките на коалиционната отбрана с минимални национални ресурси гарантираме конституционните си задължения. Това е голямо постижение на България и НАТО  е гаранта, които позволява да имаме противовъздушна и противоракетна отбрана в условията на непредвидимите рискове", коментира военният министър.

Той сподели, че е сигурен, че тези проблеми, изказването на Тръмп, че ще оттегли САЩ от Алианса, ще се преодолеят: "С разполагането на американски самолети у нас на летището в София ние изпълняваме тези задължения като партньори. Всички страни членки, които имат резерви за конфликта в Иран, добросъвестно си изпълняват задълженията по колективната отбрана"

За щатските самолети на летище София Запрянов заяви, че се търси вариант да бъдат преместени: "Нотата на Иран се вписва в контекста на нормалната дипломатическа работа и общуване. Този документ не го разглеждаме като съдържащ военна заплаха за нашата страна. С Иран поддържаме нормални отношения  и се води политически диалог. Още с приемането на американските самолети, сме уведомили иранската страна за характера на тези самолети. Няма промени и няма нови искания от старата на САЩ по отношение на самолетите. Намираме се в хипотезата на предно разполагане на самолети по Източния фланг на Алианса. През въздушното ни пространство не летят самолети и не са искани прелитания. Европейски страни също отказаха прелитане. Към България не са отправяни искания. Спазваме това, което сме договорили и не участваме по никакъв начин в тази война между САЩ и Иран, и НАТО не участва".

Запрянов съобщи, че преди седмица на наша територия имало учебни бойни стрелби. "Предстоят консултации с американската страна. Интензивността на полетите на летището в София ще бъде увеличена след 15 април. Водим разговори и разбираме загрижеността на българското общественост. Търсим решение и се надявам да намерим позитивно такова", обясни военният министър.

Запрянов категорично отрече България да е давала на Украйна ПВО-системи.

Източник: БНР    
Атанас Запрянов НАТО Колективна отбрана България Военни разходи Американски самолети Летище София Иран Украйна Национална сигурност
