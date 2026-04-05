Свят

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

5 април 2026, 22:27
Източник: БТА

У нгарският премиер Виктор Орбан изглежда намекна, че Украйна стои зад опит за саботаж, след като Сърбия съобщи, че е открила експлозиви по газопровода "Балкански поток" за пренос руско синьо гориво към двете страни, предаде ДПА.

Орбан не заяви изрично, че смята Киев за отговорен за случая, но повтори познати обвинения към Украйна след заседание на Съвета за национална отбрана в Будапеща.

Неговият външен министър Петер Сиярто каза, че откритите експлозиви се вписват в модела на други действия, за които Орбан е обвинявал Украйна.

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер във видеообръщение във Фейсбук.

Украинците вече разрушиха тръбопровода "Северен поток" и спъват доставките на петрол от Русия за Унгария по нефтопровода "Дружба" през своята територия, добави той.

Украинската армия непрестанно атакува руския участък от газопровода "Турски поток", с който е свързан "Балкански поток", продължи Орбан.

Той отдавна обвинява Украйна, че спъва доставките по "Дружба" по политически причини.

Киев отхвърля тези твърдения и подчертава, че нефотопроводът е извън строя заради руски въздушни удари.

За атаките срещу газопроводите "Северен поток" от Русия към Германия все още не е подведен под отговорност никой. Предполагаемият украински организатор на посегателството в момента се намира в предварителен арест в Германия.

Орбан посочи, че Унгария ще засили военното наблюдение по унгарския участък от "Балкански поток" и добави, че "жизненоважният" тръбопровод задоволява 60% от унгарското потребление на природен газ.

По-рано днес сръбският президент Александър Вучич каза, че експлозиви с "разрушителна сила" са открити в сръбския участък на "Балкански поток" в района на пограничното с Унгария селище Велебит.

Тръбопроводът служи за пренос на руски природен газ от Турция през България към Сърбия и Унгария. 

Вучич и Орбан – които поддържат приятелски отношения с Москва, а и помежду си – обсъдиха въпроса в телефонен разговор и казаха, че е започнало разследване. Унгарският премиер обяви, че ще свика заседание на Съвета за национална отбрана.

ОРБАН ПОД НАТИСК

На 12 април в Унгария ще се произведат парламентарни избори и според проучванията партията на Орбан ФИДЕС може да загуби от опозиционната консервативна формация ТИСА.

От месеци премиерът се опитва да привлече гласове основно чрез критики към Украйна и европейската помощ за Киев на фона на продължаващата руска инвазия.

ОПОЗИЦИЯТА СЪЗРЯ ЗАГОВОР С ПРЕДИЗБОРНА ЦЕЛ

Лидерът на ТИСА Петер Мадяр обвини Орбан, че иска да всее смут в предизборната надпревара.

Мадяр написа във Фейсбук, че от седмици получава сигнали за готвена операция "под фалшив флаг" от подобно естество.

Имаше многократни съобщения, че нещо "случайно" ще се случи седмица преди изборите, около Великден, посочи той.

"Призовавам също Виктор Орбан да спре (поне по празниците) с насаждането на страх и всяването на смут, планирани от руските (му) съветници", добави Мадяр.

Ако Орбан използва случая за предизборна пропаганда, това ще бъде равносилно на признание, че става дума за операция "под фалшив флаг".

УКРАЙНА ОТХВЪРЛЯ ЗАМЕСВАНЕТО СИ В СЛУЧАЯ

Украинското Министерство на външните работи отхвърля категорично опитите Украйна да бъде свързвана с откритите експлозиви в сръбския участък на газопровода "Турски поток", предаде Ройтерс.

"Украйна няма нищо общо с това", написа в Екс говорителят на външнополитическото ведомство Георгий Тихи. Той предположи, че "най-вероятно става дума за руска операция под фалшив флаг в рамките на масираната намеса на Москва в унгарските избори".

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Балкански поток Виктор Орбан Украйна Експлозиви Саботаж Руски газ Парламентарни избори в Унгария Операция под фалшив флаг Газопроводи Сърбия
Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Пет места, в които вашата котка може да се побере

Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия

Отговорност за атаката беше поета от неизвестна про-палестинска група

Трима загинаха при падане на дърво по време на търсене на великденски яйца в Германия

Въпреки незабавните спасителни действия, 16-годишно момиче и 21-годишна жена са загинали на място

Северна Македония намали акцизите на горивата

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Полицията в Залцбург залови българи крадци на гуми

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

