Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

У нгарският премиер Виктор Орбан изглежда намекна, че Украйна стои зад опит за саботаж, след като Сърбия съобщи, че е открила експлозиви по газопровода "Балкански поток" за пренос руско синьо гориво към двете страни, предаде ДПА.

Орбан не заяви изрично, че смята Киев за отговорен за случая, но повтори познати обвинения към Украйна след заседание на Съвета за национална отбрана в Будапеща.

Неговият външен министър Петер Сиярто каза, че откритите експлозиви се вписват в модела на други действия, за които Орбан е обвинявал Украйна.

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер във видеообръщение във Фейсбук.

Украинците вече разрушиха тръбопровода "Северен поток" и спъват доставките на петрол от Русия за Унгария по нефтопровода "Дружба" през своята територия, добави той.

Украинската армия непрестанно атакува руския участък от газопровода "Турски поток", с който е свързан "Балкански поток", продължи Орбан.

Той отдавна обвинява Украйна, че спъва доставките по "Дружба" по политически причини.

Киев отхвърля тези твърдения и подчертава, че нефотопроводът е извън строя заради руски въздушни удари.

За атаките срещу газопроводите "Северен поток" от Русия към Германия все още не е подведен под отговорност никой. Предполагаемият украински организатор на посегателството в момента се намира в предварителен арест в Германия.

Орбан посочи, че Унгария ще засили военното наблюдение по унгарския участък от "Балкански поток" и добави, че "жизненоважният" тръбопровод задоволява 60% от унгарското потребление на природен газ.

По-рано днес сръбският президент Александър Вучич каза, че експлозиви с "разрушителна сила" са открити в сръбския участък на "Балкански поток" в района на пограничното с Унгария селище Велебит.

Тръбопроводът служи за пренос на руски природен газ от Турция през България към Сърбия и Унгария.

Вучич и Орбан – които поддържат приятелски отношения с Москва, а и помежду си – обсъдиха въпроса в телефонен разговор и казаха, че е започнало разследване. Унгарският премиер обяви, че ще свика заседание на Съвета за национална отбрана.

ОРБАН ПОД НАТИСК

На 12 април в Унгария ще се произведат парламентарни избори и според проучванията партията на Орбан ФИДЕС може да загуби от опозиционната консервативна формация ТИСА.

От месеци премиерът се опитва да привлече гласове основно чрез критики към Украйна и европейската помощ за Киев на фона на продължаващата руска инвазия.

ОПОЗИЦИЯТА СЪЗРЯ ЗАГОВОР С ПРЕДИЗБОРНА ЦЕЛ

Лидерът на ТИСА Петер Мадяр обвини Орбан, че иска да всее смут в предизборната надпревара.

Мадяр написа във Фейсбук, че от седмици получава сигнали за готвена операция "под фалшив флаг" от подобно естество.

Имаше многократни съобщения, че нещо "случайно" ще се случи седмица преди изборите, около Великден, посочи той.

"Призовавам също Виктор Орбан да спре (поне по празниците) с насаждането на страх и всяването на смут, планирани от руските (му) съветници", добави Мадяр.

Ако Орбан използва случая за предизборна пропаганда, това ще бъде равносилно на признание, че става дума за операция "под фалшив флаг".

УКРАЙНА ОТХВЪРЛЯ ЗАМЕСВАНЕТО СИ В СЛУЧАЯ

Украинското Министерство на външните работи отхвърля категорично опитите Украйна да бъде свързвана с откритите експлозиви в сръбския участък на газопровода "Турски поток", предаде Ройтерс.

"Украйна няма нищо общо с това", написа в Екс говорителят на външнополитическото ведомство Георгий Тихи. Той предположи, че "най-вероятно става дума за руска операция под фалшив флаг в рамките на масираната намеса на Москва в унгарските избори".