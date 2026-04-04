САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Ф едерални агенти в САЩ са арестували племенница на покойния ирански генерал на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Касем Солеймани и нейната дъщеря, след като държавният секретар Марко Рубио отмени статута им на законни постоянни жители, предадоха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на Държавния департамент.

Иранският генерал Касем Солеймани, беше убит през 2020 г. при удари с дронове в Ирак, разпоредени от Доналд Тръмп през първия му мандат като президент на САЩ.

„Снощи племенницата на генерала на КГИР Касем Солеймани и нейната дъщеря бяха арестувани от федерални агенти, след като държавният секретар Марко Рубио отмени статута им на постоянни жители“, каза днес в изявление говорител на Държавния департамент.

Тази племенница - Хамиде Солеймани Афшар - е обвинена от Вашингтон в открита подкрепа за Ислямската република. „Докато живееше в Съединените щати, тя разпространяваше пропаганда на иранския режим, празнуваше атаки срещу американски войници и военни обекти в Близкия изток, хвалеше новия върховен лидер на Иран, обявяваше Америка за „Великия Сатана“ и изразяваше своята непоколебима подкрепа за Ислямската революционна гвардия, определена като терористична група“, се казва в изявлението.

Държавният департамент уточни също, че Марко Рубио е отменил „правния статут“ на Фатеме Ардешир-Лариджани, дъщеря на Али Лариджани - секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, който бе убит в средата на март при въздушен удар. В началото на април Израел пое отговорност за тази атака.

Фатеме Ардешир-Лариджани и съпругът ѝ „вече не се намират в Съединените щати и им е забранено всякакво бъдещо влизане“ в страната, добави Държавният департамент.

„Администрацията на Тръмп няма да позволи на страната ни да приютява чужди граждани, които подкрепят антиамерикански терористични режими“, заяви Марко Рубио в „Екс“.