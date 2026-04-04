Техеран обещава "скъпоценна награда", ако бъде заловен пилота от сваления американски изтребител

П оявиха се кадри, на които се виждат въоръжени ирански мъже, стрелящи по американски хеликоптери, докато продължава издирването на изчезналия пилот на F-15.
Междувременно председателят на иранския парламент се подигра на Доналд Тръмп в публикация в платформата X.
Ghalibaf: Ekonomik aktörler ulusal mücadelenin omurgasıdır: Tahran, 4 Nisan (Hibya)-İran Parlamentosu Sözcüsü Mohammad Bagher Ghalibaf, işçiler, sanayiciler, esnaf ve girişimcilerin ülkenin ekonomik mücadelesinde temel rol oynadığını belirtti. https://t.co/OfijyqJi9b pic.twitter.com/P0CVYBdaOW— Hibya Haber Ajansı (@hibyanewsagency) April 4, 2026
Международният кореспондент на Sky News Даяна Магней коментира ситуацията около американските военни, след като един от пилотите остава в неизвестност.
„Това показва колко опасно е да се води въздушна война в мащаба, в който я водят израелските и американските сили“, посочва тя.
Припомняме, че изтребител F-15 е падна над територията на Иран, като единият пилот беше спасен, а другият все още е в неизвестност.
🚨🇺🇸🇮🇷 ALERTE INFO : Les États-Unis ont épargné plusieurs figures clés iraniennes, dont Mojtaba Khamenei, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, afin de préserver des canaux potentiels pour de futures… pic.twitter.com/gTVeJOZvTX— Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) April 4, 2026
„Очевидно Техеран и Вашингтон са отчаяно решени да се доберат до него“, казва тя.
„Има обявена награда за този пилот, местни губернатори казват, че ще бъдат изплатени 60 000 долара, ако бъде предаден жив на полицията в региона.“
Тя добавя, че има информации, че американски специални сили са на терен и са успели сравнително бързо да открият първия пилот.
„Това е много рискова операция“, подчертава Магней.