Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Б ританският крал Чарлз Трети и кралица Камила присъстваха днес на традиционната великденска литургия в замъка Уиндзор, като към тях в параклиса "Сейнт Джордж" се присъединиха най-големият му син и престолонаследник принц Уилям, съпругата му Кейт и трите им деца, предаде Ройтерс.

Великденската литургия е важно събитие в календара на краля, който е върховен управител на Англиканската църква.

Деканът на Уиндзор, духовният глава на параклиса "Сейнт Джордж", Кристофър Коксуърт, посрещна Чарлз и Камила, а на събитието присъстваха също принц Едуард и принцеса Ан, както и други членове на кралското семейство.

По-малкият брат на монарха, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който беше арестуван през февруари от британските власти по подозрение в злоупотреба с власт, отсъстваше. Миналата година той беше на великденското събиране в компанията на бившата си съпруга Сара Фъргюсън. Дъщерите им, принцесите Беатрис и Юджини, също отсъстваха.

Решението да пропуснат неделната служба беше избор на принцесите, а не на Чарлз, заяви представител на кралското семейство миналата седмица.

Крал Чарлз, който тази година не изнесе великденско послание, беше призован вчера от семейството на Вирджиния Джуфре, да се срещне с оцелелите жертви на сексуално насилие, свързани със случая на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн по време на държавната си визита в САЩ по-късно този месец. Те заявиха, че пътуването му до САЩ съвпада с годишнината от смъртта ѝ.

Покойната Джуфре се самоуби миналата година, като отправи срещу Андрю обвинения в сексуално насилие, които той категорично отрича. Тя обвини и покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, че я е продал, когато тя е била на 17 години.

Опозореният бивш принц, който отрече обвиненията и заяви, че не си спомня да се е срещал с Джуфре, постигна извънсъдебно споразумение с нея през 2022 г., без да признае вина.

Междувременно Сара Мълали, архиепископ на Кентърбъри и първата жена начело на Англиканската църква, изнесе днес първата си великденска проповед в катедралата в Кентърбъри.