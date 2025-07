Ужасите на куш: Вижте ме! Този наркотик носи разрушение

Ч ервен транспортен контейнер стои на пистата на кея „Кралица Елизабет II“ в Сиера Леоне, под люлеещи се кранове и извисяващи се купчини подобни стоманени кутии. Този вероятно ще бъде паркиран за постоянно в пристанището. Съдържанието се предполага, че са съставките на

куш, смъртоносния синтетичен наркотик, опустошаващ Сиера Леоне.

Sky News получи достъп до контейнера две седмици след изземването му. „Предварителните тестове показаха, че тези артикули са съставки на куш“, казва секретарят на Пристанищната администрация Мартин Джордж, докато посочва маркираната контрабанда в масивни многоцветни торби Amazon UK и голям син съд със силно миришещ ацетон. Той добавя: „Изпратен от Обединеното кралствo“.

Контейнерът е избран за проверка въз основа на произхода си. Обединеното кралство е заедно с ЕС и Южна Америка в списъка с места, считани за високорискови за внос на незаконни вещества, подхранващи търговията с наркотици в Сиера Леоне и региона.

Куш разтърси из основи тази част от Западна Африка – не само Сиера Леоне, но и Либерия, Гвинея, Гвинея-Бисау и Гамбия. Той е силно пристрастяващ, постоянно се развива и е достъпен. Пръсканите сиво-зелени листа се свиват в джойнт като марихуана и са изключително опасни. Проби от наркотика, тествани от изследователи, съдържаха

нитазени, един от най-смъртоносните синтетични наркотици в света.

„Беше шок да ги открием в около половината от пробите куш, които тествахме, тъй като по това време нямаше публични доказателства, че са достигнали Африка“, казва Лусия Бърд Руис-Бенитес де Луго от Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GI-TOC), която независимо тества куш от Сиера Леоне.

