Разяждащият плътта "зомби наркотик" вече е в Европа

Р азяждащият плътта „зомби наркотик“ ксилазин, който досега сееше хаос в САЩ, вече е във Великобритания. Токсикологичен доклад е показал, че мъж на средна възраст от Солихъл, Англия, е починал след употреба на ксилазин, хероин, фентанил и кокаин.

Смъртните случаи заради свръхдоза в САЩ са се увеличли през последните 20 години, като през 2021 г. са докладвани над 100 000 случая и за основен причинител са опиатите. Това е едно от най-големите бедствия за общественото здраве, засягали някога САЩ и Канада.

Още по-лошото е, че доставките на хероин в САЩ се подправят със силния синтетичен опиоид фентанил и животинския транквилизатор ксилазин, за да се намалят разходите за производство на големи партиди хероин.

В някои региони има съобщения, че над 90 процента от хероина съдържа тази комбинация.

Ксилазин, наричан „tranq“ или „tranq dope“, когато се комбинира с хероин и фентанил се използва във ветеринарната медицина за предизвикване на седация, облекчаване на болката и мускулна релаксация, но не е одобрен за употреба при хора.

И ксилазинът, и фентанилът са психоактивни и допринасят за ефектите, които потребителят изпитва. Фентанилът е лекарство с кратко действие и добавянето на ксилазин удължава чувството на еуфория, за да имитира ефектите на хероина.

Въпреки това, много потребители не знаят, че хероинът е подправен с тези вещества и това може да доведе до непредвидени странични ефекти и дори предозиране.

Например, когато се инжектира ксилазин, това може да причини образуването на отворени рани като кожни язви и абсцеси. При продължителна употреба тези лезии могат да се разпространят широко по ръцете и краката, причинявайки некроза на тъканите, откъдето идва и прякорът му: зомби наркотик.

Въпреки че ксилазинът бил открит за първи път в доставките на незаконни наркотици в САЩ в началото на 2000-те години, първото доказателство за употребата му извън Северна Америка било свързано със смъртта на 43-годишен мъж от Солихъл, който употребявал забранени наркотици. При аутопсията не било установено естествено заболяване в нито един от основните му органи. Но няколко лекарства били открити чрез постмортална токсикология: осем в кръвта и урината и още три в урината. Установено е, че смъртта на мъжа настъпила заради комбинацията от хероин, фентанил, кокаин и ксилазин.

Когато д-р Александър Лоусън, токсиколог в болница Birmingham Heartlands и съавтор на доклада, анализирал пробите от кръв и урина по този случай, той забелязал аномален пик в първоначалните резултати от теста, който впоследствие бил идентифициран като ксилазин.

Промяна в предлагането на хероин

Ксилазинът не е включен в стандартните токсикологични тестове за лекарства в Обединеното кралство, така че идентифицирането му в този случай се дължи на бдителността на д-р Лоусън и неговия екип. Това означава, че може да има и други смъртни случаи с ксилазин в Обединеното кралство, които са останали неоткрити.

Наистина, следващи сигнали до доброволната служба за тестване на наркотици Wedinos открили ксилазин в проби от наркотици на опиоиди, бензодиазепини (като валиум) и THC (активното съединение в канабиса).

По-голямата част от хероина в Обединеното кралство идва от Афганистан, докато този в САЩ обикновено произхожда от Централна и Южна Америка. Въпреки това талибаните изглежда твърдо спазват обещанието си да изкоренят отглеждането на макови полета в Афганистан.

Въпреки че произходът на хероина, причинил смъртта на мъжа в Обединеното кралство, не е потвърден, това може да означава, че предлагания на хероин в Обединеното кралство вече идва от Централна и Южна Америка.

Поради това употребяващите хероин трябва да бъдат информирани за допълнителните рискове от употребата на "tranq dope".