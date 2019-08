Ш ирокоразпространената употреба на алкохол и тютюн не е чужда на югоизточните азиатци. Има и един друг местен порок.

Според Световната здравна организация (СЗО), 51 процента от мъжете и 16 процента от жените над 15-годишна възраст в Мианмар са запалени по ядката бетел.

Тропичният климат в повечето страни от Югоизточна Азия позволява отглеждането на арековата палма, растение, което ражда малки орехчета, които се увиват в листа. Растението, което служи за това, е бетел.

Може да се завие и тютюн, получената смес се увива и се дъвче.

Дъвченето предизвиква обилно слюноотделяне, като слюнката и устните се оцветяват в кърваво червено. Това кара дъвчещия да храчи и плюе през минута-две огромни водни храчки.

Води до пристрастяване, еуфория, сърцебиене. Според някои това е най-пристрастяващият наркотик. Може да доведе до задух.

В Мианмар например, страната където хората не могат да живеят без бетел, целите тротоари са осеяни с червени петна от плюнките.

Дългогодишните дъвкачи често са с почернели, изпопадали зъби и гледката е крайно отблъскваща.

В Мианмар дъвченето на бетел е толкова разпространено, че буквално във всяко село има по няколко щанда за продажба и свиване. Странното е, че въпреки високата употреба и лесното отглеждане на палмата цените са доста високи.

В щата Манипур, Индия понякога пътищата биват блокирани по политически и други причини и тъй като отглеждането на бетел в щата е невъзможно заради климата, съответно няма доставки и цените скачат неимоверно.

Дъвченето е разпространено без ограничения от пол, възраст и социален статус. Жени, мъже, старци, младежи, бедни и богати дъвчат с надута буза и бляскав поглед.

При планинските племена, обитаващи щата Шан в Мианмар и по-специално племето Ен, черният цвят на зъбите обаче е считан за особено привлекателен, така че всички усилено дъвчат бетел, а използват и други способи за почерняне на зъбите.

