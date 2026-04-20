Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Н еделният следобед в руския регион Ростов на Дон се превърна в истински кошмар за десетки семейства. По време на представление на цирк „Довгалюк“, един от тигрите успя да преодолее защитните прегради и да скочи право сред публиката, предизвиквайки масова паника.

Хроника на инцидента

Драмата се разиграва около 15:00 ч. местно време на 19 април. На манежа се намират двама дресьори и три тигъра, разположени на специални столчета. Внезапно защитната мрежа, която отделя хищниците от хората, пада поради техническа неизправност.

Кадрите от социалните мрежи показват как в момента, в който мрежата поддава, животните стават агресивни и започват да се борят помежду си. Въпреки че персоналът успява да вдигне мрежата почти веднага, един от тигрите успява да изскочи върху обръча и да се приземи сред първите редове на публиката. Под шатрата отекват писъци, а хората започват панически да бягат към изходите.

Реакцията: „Животните са кротки“

След инцидента тигърът е избягал на улицата, но благодарение на бързата намеса на служителите е бил заловен и върнат в клетката без пострадали. Директорът на цирка Николай Довгалюк излезе с официално изявление, в което се опита да омаловажи случилото се:

„Дресьорът сложи нашийник на тигъра и го прибра без инциденти. Тези животни са опитомени и тренирани. Най-важното е, че нямаше паника (въпреки видео доказателствата за обратното) и затова нищо сериозно не се случи“, твърди той, определяйки падането на мрежата като „нелепо съвпадение“ и „човешка грешка“.

Тем временем в Ростове тигр выпрыгнул к зрителям во время выступления в цирке pic.twitter.com/mv7OrydZoX — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 19, 2026

Гласът на защитниците: Трябва ли животните да са в цирка?

Случаят веднага активизира организациите за защита на животните в Русия. Те настояват за окончателна забрана на използването на диви зверове в цирковете – тема, която се обсъжда от години не само заради жестокостта към животните, но и заради огромния риск за безопасността на зрителите.

Как е в Европа?

Докато в Русия дебатът продължава, много европейски държави вече предприеха решителни стъпки.

Испания: От март 2023 г. влезе в сила закон, който напълно забранява участието на диви животни в циркови представления в цялата страна.

Новата концепция: Модерните циркове в Западна Европа вече се фокусират върху акробатика, магически спектакли и светлинни шоута, доказвайки, че забавлението е възможно и без риск от среща с хищник лице в лице.

Инцидентът в Ростов е поредното напомняне, че колкото и „опитомено“ да изглежда едно диво животно, неговият инстинкт може да се прояви във всеки един момент, особено когато защитните механизми се провалят.