Свят

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Инцидентът в Ростовска област предизвика вълна от паника и поднови дебатите за пълна забрана на използването на диви животни в представленията

20 април 2026, 15:48
Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката
Източник: Istock

Н еделният следобед в руския регион Ростов на Дон се превърна в истински кошмар за десетки семейства. По време на представление на цирк „Довгалюк“, един от тигрите успя да преодолее защитните прегради и да скочи право сред публиката, предизвиквайки масова паника.

Хроника на инцидента

Драмата се разиграва около 15:00 ч. местно време на 19 април. На манежа се намират двама дресьори и три тигъра, разположени на специални столчета. Внезапно защитната мрежа, която отделя хищниците от хората, пада поради техническа неизправност.

Кадрите от социалните мрежи показват как в момента, в който мрежата поддава, животните стават агресивни и започват да се борят помежду си. Въпреки че персоналът успява да вдигне мрежата почти веднага, един от тигрите успява да изскочи върху обръча и да се приземи сред първите редове на публиката. Под шатрата отекват писъци, а хората започват панически да бягат към изходите.

Реакцията: „Животните са кротки“

След инцидента тигърът е избягал на улицата, но благодарение на бързата намеса на служителите е бил заловен и върнат в клетката без пострадали. Директорът на цирка Николай Довгалюк излезе с официално изявление, в което се опита да омаловажи случилото се:

„Дресьорът сложи нашийник на тигъра и го прибра без инциденти. Тези животни са опитомени и тренирани. Най-важното е, че нямаше паника (въпреки видео доказателствата за обратното) и затова нищо сериозно не се случи“, твърди той, определяйки падането на мрежата като „нелепо съвпадение“ и „човешка грешка“.

Гласът на защитниците: Трябва ли животните да са в цирка?

Случаят веднага активизира организациите за защита на животните в Русия. Те настояват за окончателна забрана на използването на диви зверове в цирковете – тема, която се обсъжда от години не само заради жестокостта към животните, но и заради огромния риск за безопасността на зрителите.

Как е в Европа?

Докато в Русия дебатът продължава, много европейски държави вече предприеха решителни стъпки.

  • Испания: От март 2023 г. влезе в сила закон, който напълно забранява участието на диви животни в циркови представления в цялата страна.
  • Новата концепция: Модерните циркове в Западна Европа вече се фокусират върху акробатика, магически спектакли и светлинни шоута, доказвайки, че забавлението е възможно и без риск от среща с хищник лице в лице.

Инцидентът в Ростов е поредното напомняне, че колкото и „опитомено“ да изглежда едно диво животно, неговият инстинкт може да се прояви във всеки един момент, особено когато защитните механизми се провалят.

Източник: Euro Weekly News    
Последвайте ни

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

