Тигър разкъса дресьора си в увеселителен парк (СНИМКИ/ВИДЕО)

Т игър разкъса дресьора си в популярен увеселителен парк на Голд Коуст в Австралия, а опитният усмирител е в болницата със сериозни разкъсвания и прободни рани по ръката.

Неназованият треньор, на 47 години, е работил с един от деветте тигъра на Dreamworld, когато според службата за бърза помощ в Куинсланд е бил нападнат малко преди 9 сутринта, в понеделник .

(Видеото е архивно: Бенгалски тигър избяга от частен дом в Йоханесбург)

Персоналът на парка успя да удържи тигъра, преди да пристигнат парамедиците.

A woman has been mauled by a tiger at Dreamworld on the Gold Coast. The handler was rushed to hospital with multiple deep lacerations following an incident this morning. pic.twitter.com/nK7MoGEquh — 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) September 2, 2024

“Пациентът очевидно е получил някои сериозни разкъсвания и прободни рани от животното", каза пред репортери изпълняващият длъжността областен директор на Службата за бърза помощ на Куинсланд Джъстин Пейн.

“За щастие при пристигането ни, видяхме, че кървенето беше контролирано много добре от специалистите на първа помощ в Dreamworld”, каза Пейн.

Дресьорът “беше доста блед и се чувстваше зле,”, но сега е в стабилно състояние в университетската болница Голд Коуст, добави той.

В изявление Dreamworld каза, че атаката в понеделник е “изолиран и рядък инцидент” и “непосредственият фокус на бизнеса е върху подкрепата на члена на екипа.”

Dreamworld отказа да отговори на допълнителни въпроси относно състоянието на тигъра.

A female handler at Dreamworld has been mauled by a tiger, and is being treated in hospital for multiple deep lacerations. pic.twitter.com/WFsL6qRVcB — The Project (@theprojecttv) September 2, 2024

Паркът остана отворен за обществеността в понеделник.

Изложбата на Dreamworld на Tiger Island се таксува като “интерактивно” изживяване, където посетителите могат “да се приближат толкова близо, че да усетят дъха на тигър.”

Уебсайтът на парка рекламира възможността посетителите да нахранят някои от неговите девет бенгалски и суматрански тигъра.

A worker at Gold Coast theme park Dreamworld has reportedly been attacked by a tiger. The woman, believed to be a handler, was left with deep lacerations from being mauled at the Coomera property. #breakingnews #tiger #dreamworld #tigerattack #7NEWS pic.twitter.com/gVhtlwjpep — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) September 2, 2024

Атаката в понеделник не е първата за Dreamworld. През 2011 г. 160-килограмов бенгалски тигър на име Кето ухапа двама треньори в два отделни инцидента, според съобщения в местните медии по това време.

