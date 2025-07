В частен зоопарк в Румъния се роди лигър - хибрид между лъв и тигър

Л игър - необичаен кръстосан екземпляр с баща лъв и майка тигър - се роди в частен зоопарк в Румъния, съобщи ДПА.

Деветседмичното мъжко лигърче е кръстено Голиат от неговите гледачи и според думите на ветеринарния лекар Габриел Гаспар пред ДПА е в отлично здраве.

Частният зоопарк се намира в село Захарещ, близо до североизточния град Сучава. Собственикът Дорин Шоймару, който отглежда лъвове и тигри заедно в заграждения, каза пред германската агенция, че е решил да създаде хибридния вид, след като е чул, че лигрите са популярни сред обществеността.

