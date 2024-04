Учени откриха защо ускореното стареене е свързано с риск от рак при по-младите

И зследователите, които търсят отговори на въпроса защо някои видове рак зачестяват при по-младите, твърдят, че са открили интересна следа: връзка с ускореното биологично стареене, съобщиха от CNN.

Стареенето е основният риск за много видове рак, което означава, че колкото по-възрастни сте, толкова по-вероятно е да бъдете диагностицирани. И все повече експерти признават, че възрастта е нещо повече от броя на свещичките върху тортата за рождения ден. Това е и износването на организма, причинено от начина на живот, стреса и генетиката, което понякога се нарича биологична възраст на човека.

"Всички знаем, че ракът е болест на стареенето. Въпреки това, той наистина настъпва сред по-младото население. Така че дали можем да използваме добре разработената концепция за биологичното стареене, за да я приложим към по-младото поколение, е наистина недокосната област", казва д-р Ин Као, доцент по хирургия в Медицинския факултет на Вашингтонския университет в Сейнт Луис и старши автор на новото изследване, което беше представено на годишната конференция на Американската асоциация за изследване на рака в Сан Диего.

