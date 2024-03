Създадоха ваксина срещу рак на белия дроб, може да предотврати до 90% от случаите

У чени разработиха „новаторска“ ваксина срещу рак на белия дроб, която според проучванията ще бъде ефективна за предотвратяване на до 90% от случаите, съобщава „Мейл онлайн“.

Инжекцията, която ще се поставя на хората с най-висок риск от развитие на болестта, ще обучи имунната система да открива и атакува ранните признаци на болестта. Експертите определиха това като „решаващ момент“ в борбата срещу опустошителното заболяване, което всяка година само във Великобритания засяга близо 50 хиляди души.

Новата ваксина е наречена LungVax и е съвместна разработка на учени от Оксфордския университет, Института „Франсис Крик“ и Университетския колеж в Лондон.

Клетките на рака на белия дроб изглеждат различно от нормалните клетки, тъй като имат протеини с „червен флаг“, наречени неоантигени. Неоантигените се появяват на повърхността на клетката поради причиняващи рак мутации в ДНК на клетката.

Ваксината LungVax съдържа ДНК, която обучава имунната система да разпознава тези неоантигени върху анормалните белодробни клетки. След това тя активира имунната система да убие тези клетки и да спре рака на белия дроб.

Професор Тим Ейлиът, водещ изследовател в Оксфордския университет, обясни: „Ракът е болест на собственото ни тяло и за имунната система е трудно да направи разлика между нормалното и рака. Да накараме имунната система да разпознае и атакува рака е едно от най-големите предизвикателства в съвременните изследвания на рака. Това изследване може да осигури готова ваксина, базирана на технологията за ваксини на Оксфорд, която се доказа при пандемията от КОВИД.

Ако успеем да повторим успеха, постигнат при изпитанията по време на пандемията, бихме могли да спасим живота на десетки хиляди хора всяка година само във Великобритания“.

Изследователите са получили 1,7 милиона лири от Cancer Research UK и CRIS Cancer Foundation. Екипът ще получи допълнително финансиране за проучването през следващите 2 години, за да подпомогне лабораторните изследвания и първоначалното производство на 3 000 дози от ваксината в Оксфордския клиничен център за биопроизводство.

Ако ваксината бъде успешна, тя ще премине директно към клинични изпитвания, в които ще бъдат включени хората с най-голям риск от заболяване, като например настоящи и бивши пушачи.

По-малко от 10% от хората с рак на белия дроб преживяват заболяването си 10 или повече години.

Професор Мариам Джамал-Ханджани от Университетския колеж в Лондон и Института „Франсис Крик“ каза: „Въз основа на нашите компютърни модели и предишни изследвания смятаме, че ваксината може да обхване около 90% от всички случаи на рак на белия дроб, а това финансиране ще ни позволи да направим първите важни стъпки към изпитвания върху пациенти“, каза тя и допълни:

„LungVax няма да замени спирането на тютюнопушенето като най-добрия начин за намаляване на риска от рак на белия дроб. Но ваксината ще предложи реален начин за предотвратяване на появата на някои от най-ранните стадии на рака“.

Лола Мантерола, президент на Фондация за борба с рака CRIS, заяви: „Намираме се в решаващ момент в историята на изследванията и лечението на рака. За първи път технологиите и познанията за имунната система ни позволяват да направим първите стъпки към предотвратяването на рака. Това новаторско проучване представлява решителна стъпка в тази посока и ние от CRIS смятаме, че е важно да го подкрепим“.

