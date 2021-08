Ураганът Айда помете Луизиана

А мериканският град Ню Орлиънс остана без електрозахранване, като само генератори работят, след като ураганът Айда връхлетя щата Луизиана, съобщава Би Би Си (BBC).

Бурята донесе ветрове със скорост 240 км/ч, когато стигна брега и хората, които не напуснаха района, бяха посъветвани да намерят бързо убежище. Един човек загина, когато дърво падна върху дома му в района на Батън Руж.

Тропическата буря "Ида" се засили до ураган

Айда ще тества защитата на Ню Орлиънс срещу наводнения, подсилена след урагана Катрина, който уби 1800 души в района и опустоши града през 2005 г. Президентът на САЩ Джо Байдън каза, че Айда ще бъде „животозастрашаваща“ буря, с големи разрушения, които няма да са само по крайбрежието.

Над 1 млн. домакинства в Луизиана са без електрозахранване,

а Байдън каза, че възстановяването на доставките до района може да отнеме седмици. Президентът обяви голямо бедствие в щата и отпусна допълнителни средства за спасителни и възстановителни действия.

Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda



🎥 Scott Alexander in the New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3