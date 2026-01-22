Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

И вет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг, съобщават от Международната агенция за тестване (ITA).

Проба, дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г., по време на Олимпиадата в Рио, е показала наличието на забраненото вещество остарин глюкуронид. Извършеният анализ е по нов метод, съобщават от агенцията, цитирана от NOVA.

Пробите са били отрицателни при първоначалния анализ. Освен на Ивет Лалова-Колио положителни проби за допинг с новата технология са излезли и на Есраа Елсайед Рашед Елсайед Ахмед, египетски състезател по вдигане на тежести, Рафаел Аугусто Бузакарини, бразилски джудист, Сослан Дауров, беларуски борец, Иван Ефремов, узбекски щангист. Всички проби са дадени през август 2016 г.

Българската лекоатлетка има право да поиска анализ на Б-пробата си, а случаят предстои да бъде разгледан от Спортния арбитражен съд.

На Игрите през 2016-а Лалова-Колио участва в дисциплината бягане на 200 метра при жените и завърши на осмо място.

Тези нови положителни проби водят програмата за повторен анализ на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. почти до завършване, с общо десет атлети, които вероятно са употребили допинг. Този резултат е напомняне, че науката за борба с допинга непрекъснато се развива и че спортистите, които избират да търсят нечестно предимство чрез допинг, никога не трябва да се чувстват в безопасност, заявяват от Международната агенция за тестване.

Дългосрочното съхранение на проби и техният повторен анализ, когато са налични нови или подобрени методи за откриване, разширяват мрежата за разкриване на нарушения на антидопинговите правила. Тези инструменти са допълнителни гаранции за чист спорт и се използват при всяко издание на Олимпийските игри, допълват от ITA.