Украйна възобновява транзита на петрол по тръбопровода "Дружба"

У крайна възобновява изпомпването на петрол по тръбопровода "Дружба", след като Киев заяви, че ремонтите са завършени, пише Reuters .

Украйна ще възобнови изпомпването на петрол по тръбопровода "Дружба", съобщи източник от индустрията, след като президентът Володимир Зеленски заяви, че ремонтните дейности са приключили и призова Европейския съюз да деблокира заем от 90 милиарда евро, който беше спрян заради спор около тръбопровода.

Продължителното прекъсване на доставките през тръбопровода след руска атака срещу помпена станция в Украйна през януари предизвика остри реакции от страните членки на Европейския съюз Унгария и Словакия, които продължават да зависят от руския петрол, доставян по "Дружба".

Двете държави обвиниха Киев, че умишлено забавя ремонтите, което Украйна отрече. Унгарският премиер Виктор Орбан наложи вето върху двугодишния заем от Европейския съюз, въпреки че той вече беше одобрен от Европейския съвет, което предизвика възмущение сред много членове на блока от двадесет и седем държави.

Орбан, съюзник на руския президент Владимир Путин, загуби изборната надпревара на 12 април, което отвори пътя към деескалация на кризата.

Зеленски, който по-рано беше заявил, че тръбопроводът ще бъде пуснат отново до края на април, обяви във вторник, че ремонтите са завършени и системата е готова за рестарт.

"Изпомпването на петрол е планирано да започне в четвъртък по обед", заяви източник, добавяйки, че унгарската петролна компания МОЛ е подала първото заявление за транзит.

Източникът, говорил при условие на анонимност, посочи, че първата доставка ще бъде разделена поравно между Унгария и Словакия, но не уточни обема на петрола.

Прекъсването на доставките засили напрежението между Зеленски и официални лица от Европейския съюз, които той обвини в "изнудване" чрез натиск за бърз ремонт на това, което Украйна определи като сериозно повреден участък от тръбопровода.

Украйна многократно заяви, че извършва ремонтите възможно най-бързо. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща в публикация в социалната мрежа X благодари на Зеленски за изпълненото обещание да възстанови потока на петрол.

Във вечерното си видеообръщение украинският лидер от своя страна призова институциите в Брюксел да осигурят освобождаването на финансирането: "Сега няма никакви основания то да бъде блокирано."

"Европейският съюз поиска от Украйна да ремонтира петролопровода "Дружба", който беше повреден от руснаците. Ние го ремонтирахме. Надяваме се, че Европейският съюз също ще изпълни договореностите", каза той.

Ukraine to restart oil flows via Druzhba pipeline on Wednesday, source says https://t.co/gkPEqTaLBb via @Reuters — Nino Brodin (@Orgetorix) April 22, 2026

Очакване за действие от Европейския съюз

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви след среща на външните министри в Люксембург във вторник, че очаква положително решение по заема в рамките на двадесет и четири часа.

Украйна разчита на западна финансова помощ четири години след началото на войната с Русия. Страната се нуждае от 52 милиарда долара външно финансиране през тази година, а икономисти предупреждават, че може да започне да изчерпва средствата си още през юни без европейския заем.

Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви във вторник, че нуждите на Украйна за 2026 година са обезпечени и че Европейският съюз вероятно ще извърши първото плащане по заема в края на май или началото на юни.

Кремъл съобщи по-рано същия ден, че Русия технически е готова да възобнови изпомпването на петрол по тръбопровода.

В същото време индустриални източници, цитирани от Ройтерс, съобщават, че Русия планира да спре доставките на казахстански петрол към Германия по отделен клон на "Дружба" от 1 май.

ЕК отправи критичен въпрос към Зеленски

Орбан беше направил прекъсването на тръбопровода важна част от предизборната си кампания за вота на 12 април, обвинявайки Украйна, че се опитва да саботира преизбирането му.

Победителят в изборите Петер Магяр призова в понеделник Украйна да възобнови работата на "Дружба" веднага щом това стане технически възможно и Русия да поднови доставките на петрол към Унгария.

През тръбопровода транзитът достигна десетгодишно дъно от 9,7 милиона тона през миналата година, като Словакия е получила 4,9 милиона тона, а Унгария 4,35 милиона тона, според базираната в Киев консултантска компания ExPro.

Зеленски многократно е призовавал Европа да диверсифицира енергийните си доставки и да не разчита на маршрути през "Дружба".

"Никой в момента не може да гарантира, че Русия няма да повтори атаки срещу инфраструктурата на тръбопроводите", заяви той във вторник.