Свят

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Зеленски: Ще бъде ремонтиран до края на април - не напълно, но достатъчно

14 април 2026, 17:38
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви във вторник, че нефтопроводът "Дружба" ще възобнови работата си до края на април, предава "Фокус".

Той допълни, че ремонтите на тръбата ще бъдат достатъчни за възобновяване на работата, дори и да не са напълно завършени.

"Ще бъде ремонтиран до края на април - не напълно, но достатъчно, за да функционира," поясни Зеленски. 

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

"Дружба" е една от най-големите нефтопроводи в света, простиращ се на около 4 000 километра през няколко европейски държави и превозващ до 1,4 милиона барела на ден. Южното разклонение, което снабдява Унгария и Словакия, бе спряно от 27 януари след нанесени щети, за които Украйна обвини Русия.

Зеленски увери, че Украйна ще ремонтира нефтопровода, изпълнявайки съответните споразумения с Европейската комисия. През март ЕС предложи финансова и експертна подкрепа за възобновяване на доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по ''Дружба''.

Украинският президент подчерта също, че Киев не може да носи отговорност за транзитната сигурност, ако Русия нанесе нови атаки по тръбопроводни съоръжения.

Спирането на нефтопровода беше посочено от бившия унгарски премиер Виктор Орбан като основна причина да блокира европейския заем от 90 млрд. евро за Украйна.

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Тази неделя обаче ФИДЕС, партията на Орбан загуби катастрофално парламентарните избори в страната, с което приключи 16-годишната му власт над Унгария.

Опозиционната партия "Тиса" начело с Петер Мадяр спечели вота с голямо мнозинство.

Източник: Фокус    
Володимир Зеленски Нефтопровод Дружба Украйна Унгария
Последвайте ни
Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата

Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Намери ли начин Тръмп да срине Иран без бомби

Зеленски пуска

Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

Край на забавянето с пенсиите заради почивни дни

pariteni.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

Дерогацията за "Нефтохим Бургас" е удължена до 29 октомври

България Преди 1 час

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

Свят Преди 1 час

Конфликтът може да причини глобална „енергийна криза в безпрецедентен мащаб“

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Меган Маркъл и манията по Каролин Кенеди: Какво се крие зад новата визия на херцогинята

Любопитно Преди 1 час

Меган Маркъл претърпя стилова трансформация, вдъхновена от покойната модна икона Каролин Бесет-Кенеди. Чрез изчистени силуети и минимализъм херцогинята не само следва тенденциите на 2026 г., но и препраща към трагичното наследство на фамилия Кенеди

Ан Хатауей като Лейди Гага: „Mother Mary“ - от поп блясък до объркващ филм за призраци

Ан Хатауей като Лейди Гага: „Mother Mary“ - от поп блясък до объркващ филм за призраци

Любопитно Преди 2 часа

Ан Хатауей влиза в ролята на поп икона, вдъхновена от Лейди Гага, в драмата „Mother Mary“. Филмът на Дейвид Лоуъри започва като силна история за творчество и раздяла, но според критиците завършва като объркваща и претенциозна готическа фантазия

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

България Преди 2 часа

През следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи

<p>Пътят на криптокраля Чанпен Джао</p>

Пътят на криптокраля: Чанпен Джао проговори за помилването от Тръмп и битката за милиарди

Свят Преди 2 часа

Основателят на Binance Чанпен Джао представя мемоарите си „Свобода на парите“. Милиардерът разказва за метеорния си възход, сблъсъка с властите в САЩ, престоя в затвора и изненадващото помилване от Доналд Тръмп, отричайки стремеж към слава и богатство

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Китай и Русия излязоха с обща позиция за Тайван

Свят Преди 2 часа

Китайско-руските отношения не се страхуват от "облаците, които затъмняват погледа"

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Мистерия №9: Списъкът на изчезналите или починали учени в САЩ расте

Свят Преди 2 часа

Още един учен, свързан с космическата програма на Америка, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ. САЩ. Майкъл Дейвид Хикс почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст, но причината за смъртта му никога не беше оповестена публично и не беше открит запис за извършена аутопсия

Снимката е илюстративна

Има очевидна причина защо някои хора живеят до 100 години - а други не

Свят Преди 2 часа

Ново изследване на учени от Швейцария откри „ключа“ към дълголетието в кръвта ни. Оказва се, че столетниците притежават уникален протеинов профил, който поддържа метаболизма и тъканите им млади, предпазвайки ги от болести и оксидативен стрес

Снимката е илюстративна

Екстремно време в сърцето на САЩ: Торнада и гигантска градушка поставят началото на едноседмична заплаха

Свят Преди 3 часа

Десетки милиони американци са под тревога, след като мощни торнада разрушиха сгради в Канзас, а градушки с размерите на топка за софтбол удариха Средния запад. Проливни дъждове и риск от скъсване на язовирни стени налагат спешни евакуации, докато метеоролозите предупреждават, че най-опасната част от бурите тепърва предстои

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Любопитно Преди 3 часа

“Сърф енд търф” предизвикателство определя следващите номинирани в надпреварата

Частна болница изяжда държавната във Враца

Частна болница изяжда държавната във Враца

България Преди 3 часа

Общината търси решение чрез пренасочване на сестри от детски градини и училища

Дрон изплава на плажа в Несебър

Дрон изплава на плажа в Несебър

България Преди 3 часа

Специализиран екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

Технологии Преди 3 часа

Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот, продължаваме кампанията за пътна безопасност с тема, посветена на мотористите, които някои наричат с презрителното „донори“

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Исторически момент: Дженифър Лопес взриви Coachella с първо участие в кариерата си

Любопитно Преди 3 часа

Дженифър Лопес направи исторически дебют на фестивала Coachella 2026! 56-годишната звезда се появи изненадващо по време на сета на Дейвид Гета, за да изпълни новия си хит „Save Me Tonight“, доказвайки, че е в топ форма и по-енергична от всякога

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Свят Преди 3 часа

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства

Всичко от днес

От мрежата

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

7 неща, които успешните жени правят всяка неделя вечер, за да имат перфектна седмица

Edna.bg

Напрежението в Hell’s Kitchen се покачва

Edna.bg

Георг Стояновски: Като дядо Гьоко Хаджиевски е по-строг

Gong.bg

Историческа вечер в Добрич, стадион "Дружба" грейва

Gong.bg

Дерогацията за работата на „Нефтохим Бургас” е удължена с 6 месеца

Nova.bg

След инцидента в Ямбол: Двете деца вече са заедно в приемно семейство

Nova.bg