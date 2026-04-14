Зеленски пуска "Дружба" за новата власт в Унгария

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви във вторник, че нефтопроводът "Дружба" ще възобнови работата си до края на април, предава "Фокус".

Той допълни, че ремонтите на тръбата ще бъдат достатъчни за възобновяване на работата, дори и да не са напълно завършени.

"Ще бъде ремонтиран до края на април - не напълно, но достатъчно, за да функционира," поясни Зеленски.

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

"Дружба" е една от най-големите нефтопроводи в света, простиращ се на около 4 000 километра през няколко европейски държави и превозващ до 1,4 милиона барела на ден. Южното разклонение, което снабдява Унгария и Словакия, бе спряно от 27 януари след нанесени щети, за които Украйна обвини Русия.

Зеленски увери, че Украйна ще ремонтира нефтопровода, изпълнявайки съответните споразумения с Европейската комисия. През март ЕС предложи финансова и експертна подкрепа за възобновяване на доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по ''Дружба''.

Украинският президент подчерта също, че Киев не може да носи отговорност за транзитната сигурност, ако Русия нанесе нови атаки по тръбопроводни съоръжения.

Спирането на нефтопровода беше посочено от бившия унгарски премиер Виктор Орбан като основна причина да блокира европейския заем от 90 млрд. евро за Украйна.

Сблъсък, Унгария праща инспекция, Украйна: Не сме ги канили

Тази неделя обаче ФИДЕС, партията на Орбан загуби катастрофално парламентарните избори в страната, с което приключи 16-годишната му власт над Унгария.

Опозиционната партия "Тиса" начело с Петер Мадяр спечели вота с голямо мнозинство.