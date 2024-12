Украйна унищожи руски влак с 40 цистерни за гориво

У краинските сили са унищожили влак с 40 цистерни за гориво на железопътната линия от временно окупирания Крим до Запорожие.

В операцията са участвали Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и други компоненти на отбранителните сили, предаде Укринформ.

Russian train carrying 40 fuel tanks destroyed in Ukrainian security forces operation, UP sources say – video.

Веднага след като влакът спрял след първоначалния удар, войниците от Силите за безпилотни системи предприели атака, в резултат на която се запалили няколко цистерни. Локомотивът, както и последните вагони са поразени с ракетни системи HIMARS.

Ukrainian sabotage operations are getting bolder and hitting deeper into Russian-occupied territory. In a daring two-stage mission, Ukrainian forces destroyed a train carrying 40 fuel tanks.