Русия вербува деца през Telegram да саботират Украйна

П рез юли тази година 17-годишен тийнейджър пропътува 800 км от дома си в Източна Украйна, за да вземе бомба и телефон, скрити в парк в западния град Ровно.

Той казва, че са му обещали 2000 долара, за да постави бомба във ван, използван от украинската служба за военен набор, предаде ВВС.

„Когато свързвах проводниците, си мислех, че може да избухне точно тогава. Мислех си, че може да умра“, разказва той пред BBC.

Влад е един от стотиците тийнейджъри и деца, които украинското правителство обвинява, че са били вербувани онлайн от Русия и са им плащали, за да извършват саботажи и други нападения срещу собствената си страна. Името му е променено, за да се запази анонимността му.

Той разказва, че са му наредили да настрои телефона така, че да излъчва на живо сцената към неговия „ръководител“, за да може бомбата да бъде взривена дистанционно, когато някой влезе в превозното средство.

Украинската служба за сигурност СБУ обаче е следила случая и е осуетила атаката. Влад, който сега е на 18 години, очаква съдебен процес по обвинения в тероризъм и присъда до 12 години затвор.

Ukrainian teen saboteurs recruited on Telegram to attack their own country https://t.co/JG2GRE6HUj — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2025

В строго охранявания арест в Ривне, седнал до своя адвокат, той признава, че е можел да помогне да бъде убит някой.

„Мислих за това. Но никой не обича наборните офицери“, казва той. „Помислих си: е, ще бъда като всички останали.“

Според СБУ през последните две години са установени над 800 украинци, вербувани от Русия – 240 от тях непълнолетни, някои едва на 11 години.

Експертът по киберсигурност Анастасия Апетик, която води курсове за безопасност в интернет в Украйна, знае за случаи с още по-малки деца. „Опитвали са се да вербуват деца на 9 или 10 години“, казва тя.

Андрий Небитов, заместник-ръководител на Националната полиция на Украйна, твърди, че съществува целенасочена стратегия за намиране на уязвими хора, които могат да бъдат манипулирани.

„Децата не винаги осъзнават напълно последствията от действията си“, казва той.

Yah, because last time they shared their plans, the counter offensive strategy they spent countless months preparing was handed to some 21 year old by the Americans who leaked it for internet cred. pic.twitter.com/P9aVxWG9tQ — Oleg Kostour 🇺🇦 (@OlegKostour) August 14, 2024

„Противникът не се срамува да използва непълнолетни, за да правят взривни устройства от битови химикали и да ги поставят на различни места – например в наборни центрове или полицейски участъци.“

Според СБУ вербуването става предимно през приложението Telegram, но също и в TikTok и дори в платформи за видеоигри. Длъжностни лица твърдят, че вербуваните почти винаги са мотивирани от пари, а не от проруска симпатия.

Влад казва, че не подкрепя Русия и преди това не е имал досег с престъпността.

Бил се присъединил към два Telegram канала и написал, че търси дистанционна работа. След половин час му отговорил мъж, който се представил като Роман.

Влад бил първоначално колеблив, но постепенно бил убеден да изпълнява все по-опасни задачи. Първо му наредили да вземе граната, но когато отишъл на уговореното място, я нямало. Въпреки това получил 30 долара.

Няколко дни по-късно дошла нова поръчка – да запали ван на наборен център, да го заснеме и да избяга.

За това нападение Влад казва, че получил около 100 долара в криптовалута – много по-малко от обещаните 1500 долара. Роман му казал, че ще получи останалото, ако постави бомбата в Ривне.

Пари за хаос

🇺🇦 zelensky regime is weak and paranoid… they are scared of their own shadows and its showing…



In Ukraine, they have started detaining children, who they are accusing of working for Russia….



In Odessa and Nikolaev, six young “arsonists” of military vehicles and relay… pic.twitter.com/aEOvxxnXnL — Anna (@provemewrong411) August 28, 2024

Telegram каналите, които BBC е видял и в които става вербуването, не са открито проруски, но усилват гнева, който някои украинци изпитват към наборната служба, която е обвинявана в грубост и корупция.

Използвайки телефон за еднократна употреба и псевдоним, екипът се присъедини към няколко канала, за които получи информация.

В тях имаше клипове на пожари и експлозии, за които се твърдеше, че са извършени по тяхна поръчка. BBC обаче не успя да провери обстоятелствата около тези видеа.

Някои канали предлагат ценова листа със заплащане в зависимост от целта – от 1500 долара за запалване на пощенска станция до 3000–4000 долара за банка или други правителствени сгради. Обяснявали, че банките струват повече, защото защитните стъкла ги правят по-трудни за атакуване.

„Или трябва да налееш бензин вътре, или да хвърлиш няколко молотов коктейла“, съветвал един от акаунтите.

Но дори на обикновени украинци, които просто търсят работа, може да се предложат пари за саботаж.

Бяха открити обяви за високо платена работа на непълен работен ден в най-различни украински Telegram групи – включително за бежанци и дори за съвети за красота. Когато проверили една от тях, вербовчикът отново предложил хиляди долари за палежи и поискал видеа като доказателство.

„Имам нужда от колкото се може повече палежи“, писал той. „Намирането на надежден човек е много по-трудно, отколкото да се разделя с парите. Затова плащам точно колкото кажа и го правя много бързо – обикновено в рамките на няколко часа след получаване на видеото.“

BBC съобщи за редица такива канали, акаунти, чатове и ботове на Telegram. Платформата премахна някои от тях, но не и повечето. Един от каналите, който все още работи, е нараснал с над 750 абонати, откакто медията е започнала да го наблюдава, а акаунт, който директно предложи на ВВС пари за палеж, продължава да е активен.

В изявление Telegram заяви: „Призиви към насилие или унищожаване на имущество са изрично забранени в Telegram и се премахват веднага щом бъдат открити.“

Украински официални лица публично посочиха имена на служители на руските разузнавателни служби, които подозират, че действат като ръководители на саботьорите.

Как Русия превръща украинските деца в терористи

BBC не успя самостоятелно да потвърди, че точно руската държава стои зад това.

Няколко европейски правителства обаче заявиха, че разполагат с доказателства за руски агенти, вербуващи младежи за вандализъм, палежи или дори шпионаж в техните страни. Във Великобритания шестима мъже бяха осъдени за участие в палеж по поръчка на Русия срещу склад в Лондон, който доставяше помощ за Украйна.

В Украйна стотици предполагаеми саботьори очакват съд, но за някои последиците са фатални. Няколко заподозрени са били убити от взривните устройства, които са носели.

"Сенчестата война" на Русия срещу членовете на НАТО

СБУ твърди, че руските ръководители умишлено са взривявали устройствата дистанционно, знаейки, че ще убият собствените си агенти.

През март 17-годишен загина, а 15-годишен беше тежко ранен, когато бомба, която носели към жп гара в Ивано-Франкивск, избухна.

BBC предаде обвиненията на СБУ на руското посолство в Лондон. В отговор от там обвиниха Украйна в подобна кампания за саботажи, използвайки руски граждани.

„Практиките, които споменавате, са станали запазена марка на украинските специални служби. По-специално: вербуване на цивилни, включително деца, за извършване на палежи, саботажи или бомбени атентати срещу хора, сгради или превозни средства.“

Има съобщения за саботажи в Русия, приписвани на украинско вербуване през Telegram. Но отново е изключително трудно да се установи кой точно стои зад тези атаки.

Междувременно Влад има послание към другите, които могат да бъдат изкушени от вербовчиците:

„Не си заслужава. Или ще те измамят и ще свършиш в затвора като мен, или ще вземеш бомба в ръце и просто ще те взриви.“