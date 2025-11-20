Свят

Русия вербува деца през Telegram да саботират Украйна

Според СБУ през последните две години са установени над 800 украинци, вербувани от Русия – 240 от тях непълнолетни, някои едва на 11 години

20 ноември 2025, 10:11
Русия вербува деца през Telegram да саботират Украйна
Източник: iStock

П рез юли тази година 17-годишен тийнейджър пропътува 800 км от дома си в Източна Украйна, за да вземе бомба и телефон, скрити в парк в западния град Ровно.

Той казва, че са му обещали 2000 долара, за да постави бомба във ван, използван от украинската служба за военен набор, предаде ВВС.

„Когато свързвах проводниците, си мислех, че може да избухне точно тогава. Мислех си, че може да умра“, разказва той пред BBC.

Влад е един от стотиците тийнейджъри и деца, които украинското правителство обвинява, че са били вербувани онлайн от Русия и са им плащали, за да извършват саботажи и други нападения срещу собствената си страна. Името му е променено, за да се запази анонимността му.

Той разказва, че са му наредили да настрои телефона така, че да излъчва на живо сцената към неговия „ръководител“, за да може бомбата да бъде взривена дистанционно, когато някой влезе в превозното средство.

Украинската служба за сигурност СБУ обаче е следила случая и е осуетила атаката. Влад, който сега е на 18 години, очаква съдебен процес по обвинения в тероризъм и присъда до 12 години затвор.

В строго охранявания арест в Ривне, седнал до своя адвокат, той признава, че е можел да помогне да бъде убит някой.

„Мислих за това. Но никой не обича наборните офицери“, казва той. „Помислих си: е, ще бъда като всички останали.“

Според СБУ през последните две години са установени над 800 украинци, вербувани от Русия – 240 от тях непълнолетни, някои едва на 11 години.

Експертът по киберсигурност Анастасия Апетик, която води курсове за безопасност в интернет в Украйна, знае за случаи с още по-малки деца. „Опитвали са се да вербуват деца на 9 или 10 години“, казва тя.

Андрий Небитов, заместник-ръководител на Националната полиция на Украйна, твърди, че съществува целенасочена стратегия за намиране на уязвими хора, които могат да бъдат манипулирани.

„Децата не винаги осъзнават напълно последствията от действията си“, казва той.

„Противникът не се срамува да използва непълнолетни, за да правят взривни устройства от битови химикали и да ги поставят на различни места – например в наборни центрове или полицейски участъци.“

Според СБУ вербуването става предимно през приложението Telegram, но също и в TikTok и дори в платформи за видеоигри. Длъжностни лица твърдят, че вербуваните почти винаги са мотивирани от пари, а не от проруска симпатия.

Влад казва, че не подкрепя Русия и преди това не е имал досег с престъпността.

Бил се присъединил към два Telegram канала и написал, че търси дистанционна работа. След половин час му отговорил мъж, който се представил като Роман. 

Влад бил първоначално колеблив, но постепенно бил убеден да изпълнява все по-опасни задачи. Първо му наредили да вземе граната, но когато отишъл на уговореното място,  я нямало. Въпреки това получил 30 долара.

Няколко дни по-късно дошла нова поръчка – да запали ван на наборен център, да го заснеме и да избяга.

За това нападение Влад казва, че получил около 100 долара в криптовалута – много по-малко от обещаните 1500 долара. Роман му казал, че ще получи останалото, ако постави бомбата в Ривне.

Пари за хаос

Telegram каналите, които BBC е видял и в които става вербуването, не са открито проруски, но усилват гнева, който някои украинци изпитват към наборната служба, която е обвинявана в грубост и корупция.

Използвайки телефон за еднократна употреба и псевдоним, екипът се присъедини към няколко канала, за които получи информация.

В тях имаше клипове на пожари и експлозии, за които се твърдеше, че са извършени по тяхна поръчка. BBC обаче не успя да провери обстоятелствата около тези видеа.

Някои канали предлагат ценова листа със заплащане в зависимост от целта – от 1500 долара за запалване на пощенска станция до 3000–4000 долара за банка или други правителствени сгради. Обяснявали, че банките струват повече, защото защитните стъкла ги правят по-трудни за атакуване.

„Или трябва да налееш бензин вътре, или да хвърлиш няколко молотов коктейла“, съветвал един от акаунтите.

Но дори на обикновени украинци, които просто търсят работа, може да се предложат пари за саботаж.

Бяха открити обяви за високо платена работа на непълен работен ден в най-различни украински Telegram групи – включително за бежанци и дори за съвети за красота. Когато проверили една от тях, вербовчикът отново предложил хиляди долари за палежи и поискал видеа като доказателство.

„Имам нужда от колкото се може повече палежи“, писал той. „Намирането на надежден човек е много по-трудно, отколкото да се разделя с парите. Затова плащам точно колкото кажа и го правя много бързо – обикновено в рамките на няколко часа след получаване на видеото.“

BBC съобщи за редица такива канали, акаунти, чатове и ботове на Telegram. Платформата премахна някои от тях, но не и повечето. Един от каналите, който все още работи, е нараснал с над 750 абонати, откакто медията е започнала да го наблюдава, а акаунт, който директно предложи на ВВС пари за палеж, продължава да е активен.

В изявление Telegram заяви: „Призиви към насилие или унищожаване на имущество са изрично забранени в Telegram и се премахват веднага щом бъдат открити.“

Украински официални лица публично посочиха имена на служители на руските разузнавателни служби, които подозират, че действат като ръководители на саботьорите.

Как Русия превръща украинските деца в терористи

BBC не успя самостоятелно да потвърди, че точно руската държава стои зад това.

Няколко европейски правителства обаче заявиха, че разполагат с доказателства за руски агенти, вербуващи младежи за вандализъм, палежи или дори шпионаж в техните страни. Във Великобритания шестима мъже бяха осъдени за участие в палеж по поръчка на Русия срещу склад в Лондон, който доставяше помощ за Украйна.

В Украйна стотици предполагаеми саботьори очакват съд, но за някои последиците са фатални. Няколко заподозрени са били убити от взривните устройства, които са носели.

"Сенчестата война" на Русия срещу членовете на НАТО

СБУ твърди, че руските ръководители умишлено са взривявали устройствата дистанционно, знаейки, че ще убият собствените си агенти.

През март 17-годишен загина, а 15-годишен беше тежко ранен, когато бомба, която носели към жп гара в Ивано-Франкивск, избухна.

BBC предаде обвиненията на СБУ на руското посолство в Лондон. В отговор от там обвиниха Украйна в подобна кампания за саботажи, използвайки руски граждани.

„Практиките, които споменавате, са станали запазена марка на украинските специални служби. По-специално: вербуване на цивилни, включително деца, за извършване на палежи, саботажи или бомбени атентати срещу хора, сгради или превозни средства.“

Има съобщения за саботажи в Русия, приписвани на украинско вербуване през Telegram. Но отново е изключително трудно да се установи кой точно стои зад тези атаки.

Междувременно Влад има послание към другите, които могат да бъдат изкушени от вербовчиците:

„Не си заслужава. Или ще те измамят и ще свършиш в затвора като мен, или ще вземеш бомба в ръце и просто ще те взриви.“

Източник: BBC    
Вербуване на непълнолетни Руски саботаж Онлайн вербуване Терористични атаки Украйна Палежи Взривни устройства Финансова мотивация Военни наборни центрове СБУ
Последвайте ни

По темата

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Борисов: Предложихме коледните добавки да са 120 лева

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Предлагат нови правила при продажба и регистрация на автомобил

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно Преди 11 минути

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

<p>12 млн. долара за &quot;златния трон&quot;: Кой стои зад покупката?</p>

"Ripley's Believe It or Not!" е купувачът на златната тоалетна за 12 млн. долара

Любопитно Преди 19 минути

Произведението стана световна сензация още при първото си изложение и отново привлече внимание, след като вторият му вариант бе продаден на търг в Ню Йорк

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Свят Преди 48 минути

Планът от 28 точки, изготвен с участие на руски представители, предвижда значителни компромиси от страна на Киев и предизвика тревога в европейските столици

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Два влака се сблъскаха в Чехия, десетки са ранени (СНИМКИ)

Свят Преди 59 минути

Над 40 души са с леки травми и двама с тежки наранявания

<p>Какво става в Париж, прекъсване на тока спря метрото и крайградските влакове</p>

Какво става в Париж, прекъсване на електозахранването спря метрото и крайградските влакове

Свят Преди 1 час

Очаква се то да бъде възстановено до 9 часа местно време (10 часа българско време)

<p>САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна</p>

Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Планът предвижда Русия да получи пълен контрол върху Донбас - Донецка и Луганска област

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Свят Преди 1 час

Срещата идва ден след като САЩ представи ново мирно предложение на Украйна, което изисква Киев да отстъпи контролираната от Русия територия и да намали размера на армията си с повече от 50%

Ще поскъпнат ли храните: Браншови организации скочиха срещу шоково вдигане на такси от БАБХ

Ще поскъпнат ли храните: Браншови организации скочиха срещу шоково вдигане на такси от БАБХ

Пари Преди 1 час

Какви са предвидените увеличения?

<p>Тръмп ще се срещне с &quot;комунистическия&quot; кмет на Ню Йорк</p>

Доналд Тръмп ще се срещне с "комуниста" Мамдани, новия кмет на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

"Комунистическият кмет на Ню Йорк Зохран "Кваме" Мамдани поиска среща"

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

Ресторантьори излизат на протест срещу промените в паркирането в София

България Преди 2 часа

Представителите на бранша алармират за тежки последици за бизнеса

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Мъж подпали жена в метрото в Чикаго, обвиниха го в тероризъм

Свят Преди 2 часа

Ако бъде признат за виновен Рийд, може да получи максимална присъда доживотен затвор

Снимката е илюстративна

Отскубната коса, душене: Бой между ученички в София завърши с арест

България Преди 2 часа

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Италия разреши екстрадицията в Германия на украинеца, заподозрян за саботажите на „Северен поток”

Свят Преди 2 часа

Делото срещу него вероятно ще бъде гледано от съд в Хамбург

Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото

България Преди 3 часа

Te са част от програмата за модернизацията на "Метрополитен"

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 3 часа

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

<p>Изслушват шефа на ДАНС&nbsp;за последиците от санкциите над активите на &quot;Лукойл&quot;</p>

Изслушват шефа на ДАНС Деньо Денев за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

България Преди 3 часа

Сред темите за обсъждане са и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Кралско завръщане: Кейт и Уилям сияят на Royal Variety Performance 2025

Edna.bg

11 храни, които ще ти помогнат при подуване на корема

Edna.bg

Пътят към Мондиал 2026: Жребият за четирите последни места

Gong.bg

Разследват бившия агент на Гарет Бейл за изнасилване

Gong.bg

Отскубната коса и душене: Бой между момичета в столично училище завърши с арест

Nova.bg

Усещане за зима: Циклони носят есенни дъждове, вятър и сняг в края на ноември

Nova.bg