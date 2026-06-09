Зеленски обясни как Украйна в ЕС ще засегне Русия

Р уското политическо влияние в другите страни отслабва, а свободна и независима Украйна би била най-голямата и най-опасна страна за Москва.

Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред "Гаридън".

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В поместен в Телеграм профила му откъс от интервюто той посочва, че политическото влияние на Москва отслабва и това според него е станало видно от събитията в региона на Южен Кавказ.

Азербайджан следва свой суверенен курс, а неделните избори в Армения бяха важен успех за нейната самостоятелност, посочва Зеленски.

"По мое мнение руснаците загубиха и Молдова. Разбира се, те не искат да загубят и Украйна, защото свободна и независима Украйна ще бъде най-голямата и най-опасна страна за Русия", подчерта украинският президент.

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По думите му, когато Киев влезе в ЕС руският президент Владимир Путин ще има вътрешни проблеми с различните етнически групи, живеещи в Русия, особено в Кавказ, и тези етнически групи "ще задават въпроси".