Украйна разработва алгоритми за наблюдение на евентуалното спиране на огъня

В еднага след срещата в Саудитска Арабия Украйна започна работа по алгоритми за проследяване на спазването на евентуалното спиране на огъня, както и на условията за бъдещи мирни преговори, съобщи днес външният министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

Сибига, който говори на съвместна пресконференция с австрийската външна министърка Беате Майнъл-Райзингер в Киев, подчерта, че Украйна взема решенията си изключително отговорно, така че веднага след връщането си от Джеда преговарящият екип е докладвал на президента Володимир Зеленски за изхода от срещата с представители на САЩ и е представил предложения за по-нататъшни стъпки.

Ukraine is developing action algorithms to monitor a proposed 30-day truce, as Minister Andrii Sybiha outlines plans following U.S. talks in Saudi Arabia. https://t.co/egxtqccqFM