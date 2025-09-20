Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

У краински безпилотни летателни апарати са поразили няколко станции за пренос на суров петрол, които участват в руския износ през черноморското пристанище в град Новоросийск в Краснодарски край, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).
* Видеото е архивно!
Drone strikes on refineries are cool, but an aviation strike is just delicious.— Rocke Fella - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) September 20, 2025
Unfortunately, it’s in occupied Luhansk, but the point is to deny the russo-retards access to fuel. pic.twitter.com/HtLVVR7XgG
Представителят на ССУ заяви пред Ройтерс, че станциите за пренос на суров петрол, които са част от петролопровода "Куйбишев-Тихорецк" и се намират на територията на Волгоградска и Самарска област, са били ударени по време на атаките. Той заяви, че "работата по блокиране на паричните потоци ще продължи".
Russian drones just hit an oil depot in Ukraine’s Chernigov region pic.twitter.com/SuIppXI8SE— Gabe (@GabeZZOZZ) September 20, 2025