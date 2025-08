Огромен удар за Русия: Украински дронове поразиха ключово летище в Крим

Д ронове на Службата за сигурност на Украйна поразиха пет руски изтребителя на летището в Саки на окупирания Кримски полуостров, като унищожиха напълно един самолет, предаде Укринформ, като се позова на изявление на службата в "Телеграм".

Ройтерс отбелязва, че тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

Five russian fighter jets hit in Saky, one aircraft destroyed.



That night, Ukrainian intelligence drones visited Saky military airbase in temporarily occupied Crimea.



One Su-30SM was destroyed and another damaged in the attack. Three Su-24 aircraft were also hit.



An aircraft… pic.twitter.com/FEUZnXUk2e