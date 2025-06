Операция "Паяжина": Сателитни кадри разкриват мащаба на украинската атака срещу руски бомбардировачи

Н ови сателитни изображения и кадри от дронове показват сериозни щети, нанесени на самолети на няколко руски авиобази по време на изненадваща украинска атака с дронове в неделя, станала известна като операция "Паяжина", предаде BBC .

Снимките на две руски авиобази в северозападната и централната част на страната, направени в сряда сутринта, показват 12 повредени или унищожени самолета.

Междувременно кадри от дронове, разпространени от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в сряда, показват нападения срещу тези две бази, както и срещу още две, разположени другаде.

Украйна твърди, че по време на операцията са били набелязани 41 стратегически бомбардировача, като „поне“ 13 от тях са унищожени. Представители на службите за сигурност съобщават, че операцията е отнела 18 месеца подготовка, като множество дронове са били прекарани контрабандно в Русия.

Видеото на СБУ е с продължителност почти пет минути и съдържа монтирани кадри от дронове, които извършват атаки над авиобазите:

На всяко от видеата връзката се прекъсва преди експлозията, но на някои кадри се виждат други самолети в пламъци на заден план.

Никъде не се забелязват следи от отбранителни действия от страна на руските сили, дори след като атаката очевидно е вече в ход.

Много от самолетите са покрити с автомобилни гуми – руска тактика, за която се твърди, че цели да намали риска от удари с дронове.

Някои от самолетите изглеждат натоварени с крилати ракети и заредени с гориво, съдейки по мащаба и разпространението на огъня. Това подсказва, че са били подготвени за удари.

Най-ясните сателитни изображения обхващат авиобазите Оленья и Белая и показват съответно пет и седем повредени или унищожени самолета.

⛔👉New satellite images of #OlenyaAirBase . Images clearly show 4 Tu-95MS and 1 An-12, destroyed to dust. It was previously reported that the bombers were already equipped with X-101 missiles.

Оленья е важна руска авиобаза в северозападната част на страната.

Кадрите от СБУ показват дим, излизащ от три самолета, идентифицирани като стратегически бомбардировачи Ту-95, както и приближаване към четвърти самолет. Видео кадри също показват дрон, който се приближава към стратегически бомбардировач Ту-22М, намиращ се на пистата на същата позиция.

Сателитно изображение от Maxar ясно показва унищожен самолет, намиращ се до редица самолети от тип Ту-22М.

Производството както Ту-95, така и Ту-22 приключва с разпадането на Съветския съюз в началото на 90-те години, което ще затрудни ремонта им, а замяната им ще бъде почти невъзможна.

На други кадри от видеото на СБУ се вижда как дрон се приближава към транспортен самолет АН-12. Сателитното изображение на Maxar не показва последиците от това, но други изображения, анализирани от BBC Verify и предоставени от AviVector – анализатор на сателитни изображения в платформата X – подсказват, че и този самолет е бил унищожен.

Изображения, предоставени от Planet Labs, показват цялата авиобаза Белая в Иркутска област, почти на 3 000 км от украинската граница.

Те показват три повредени Ту-95 и четири Ту-22, разположени в различни части на базата. Кадрите на СБУ показват как същите самолети биват набелязани.

В два случая се вижда как дрон се позиционира внимателно върху крилото на Ту-95 -до едни от горивните резервоари.

Последният кадър от видеото показва дим, издигащ се от множество точки в базата.

🇷🇺🇺🇦On the positive side, the strikes on Ivanovo hit a parking lot for decommissioned A-50 AWACS aircraft .



These aircraft have been there for a long time in the same place and look the same. The footage from enemy drones even shows the absence of engines on the aircraft.



It is… pic.twitter.com/UBLZsYak5n