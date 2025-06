Бизнесмен е разкъсан от лъв в луксозен сафари лагер в Намибия

Л ъв уби мъж в луксозен лагер в отдалечения северозапад на Намибия, съобщиха властите, цитирани от CBS News . Загиналият мъж е идентифициран от местни медии като известния бизнесмен Бернд Кебел. Той е бил на къмпинг с други туристи в сафари курорт, когато се е разиграла трагедията в ранните часове на деня, съобщи полицията.

Според вестник The Namibian, 59-годишният Кебел е бил на къмпинг със съпругата си и приятели в близост до лагера „Hoanib Skeleton Coast Camp“ в района Сесфонтейн, когато е бил нападнат от животното.

Той е бил нападнат, след като излязъл от палатката си, за да използва тоалетната, заяви говорителката на министерството на околната среда Ндешипанда Хамуньела пред местната медия Informanté.

Други къмпингуващи са успели да прогонят лъва, но Кебел вече бил мъртъв, допълни тя.

"Полицията е разследвала на място на инцидента и пълен доклад ще бъде предоставен в надлежния ред", съобщи говорителят Елифас Куинга.

Според Daily Mail, Кебел е бил филантроп, подкрепящ опазването на дивата природа в Намибия, и бивш собственик на Off-Road-Centre – компания, продаваща аксесоари за сафари и превозни средства.

Пустинните лъвове обитават отдалечения северозапад на страната, където се срещат планини и пясъчни дюни.

