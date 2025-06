Телевизионната водеща Съни Хостин: Решенията на Илон Мъск доведоха до смъртта на 300 000 души

С ъ-водещата на телевизионната програма The View Съни Хостин беше разкритикувана за твърдението си, че съкращенията в чуждестранната помощ, извършени от Илон Мъск, са довели до смъртта на 300 000 души, предаде SkyNews.

В сряда, 4 юни, в предаването се обсъди реакцията на Мъск към "големия красив закон“ на президента Доналд Тръмп.

По време на дискусията Хостин заяви, че сред 300 000-те жертви, причинени от орязването на средства от DOGE, „повечето са били деца“.

Съ-водещата твърди, че въпреки напускането на Мъск като специален държавен служител в администрацията на Тръмп, той е нанесъл огромни щети.

„Той съкрати 250 000 федерални служители, над 8 500 договора, повече от 10 000 безвъзмездни средства, а орязването на финансирането за медицински изследвания и чуждестранна помощ доведоха до смъртта на 300 000 души, предимно деца“, каза тя. Въпреки че получи остри критики, Хостин беше подкрепена от мнозина потребители в социалните мрежи, които са против демонтирането на USAID.

Илон Мъск, милиардер и главен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, беше назначен за ръководител на Департамента за правителствена ефективност (DOGE) в администрацията на Доналд Тръмп. Основната мисия на DOGE беше драстичното намаляване на държавните разходи и бюрокрацията, с първоначални цели за спестявания, вариращи от стотици милиарди до трилиони долари.

