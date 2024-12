Украйна поиска извинение от ФИФA

У крайна поиска публично извинение от Международната футбoлна федерация (ФИФA), защото на карта, показана по време на тегленето на жребия за квалификациите за Световното първенство през 2026 г., Кримският полуостров не е част от територията на страната, предаде ДПА.

В петък, по време на излъчвания пряко по телевизията жребий, беше представена карта, на която бяха показани държавите, които не може да играят една срещу друга по политически причини. На изображението Крим не бе включен в границите на Украйна.

Русия анексира украинския полуостров през 2014 г. - действие, което бе осъдено от международната общност.

