Уди Алън представи 50-ия си филм на кинофестивала във Венеция

Р ежисьорът Уди Алън, отритнат от американската филмова индустрия, обеща с ирония на кинофестивал във Венеция да се върне да снима в родния си град Ню Йорк, "ако някой е достатъчно луд, за да го финансира", предаде Франс прес.

"Когато бях млад, филмите, които ни впечатляваха най-много, бяха европейски, френски, италиански, шведски. Всички искахме да правим филми като европейците", каза режисьорът преди представянето на 50-ия му филм.

Лентата, озаглавена "Късмет" ("Coup de Chance") - първата му, заснета на френски език, беше показана извън конкурсната програма.

Многократно награждаван майстор на хумора и социалната сатира, Алън вече почти не снима в САЩ, където филмовата индустрия му обърна гръб след обвиненията в сексуално посегателство, повдигнати от Дилън Фароу, която той осинови като дете заедно с бившата си съпруга Миа Фароу.

За разлика от Роман Полански, чийто последен филм също беше показан във Венеция в негово отсъствие и който вече 40 години се укрива от американското правосъдие след присъда за противозаконни сексуални отношения с малолетна, срещу Уди Алън никога не е водено разследване за сексуално посегателство, нито са повдигани обвинения. Въпреки че винаги ги е отричал, за някои хора той се превърна в един от символите на сексуалното насилие.

Поради тази причина пристигането му във Венеция за представянето на филма се тълкува като своеобразно отмъщение. На пресконференция 87-годишният Алън обясни, че при създаването на "Късмет" се е чувствал като "истински европейски режисьор", следвайки стъпките на своите модели за подражание - Трюфо, Годар и Фелини.

Запитан какво мисли по въпроса да снима отново в Ню Йорк, където се развива действието на повечето му филми, Уди Алън отговори иронично, че има много добри идеи и може да ги реализира, ако хората "излязат от сенките и се намери някой достатъчно луд, за да го финансира".

В духа на филма му "Мач Пойнт", "Късмет" е комедия за любовта и случайността, чието действие се развива в красивите квартали на Париж. Лентата, която повечето рецензии описват като най-добрата на Алън от десетилетие, излиза на екран във Франция на 27 септември.

"Късмет" не е първият филм на Уди Алън, чието действие се развива в столицата на Франция, където той вече е снимал "Полунощ в Париж" с френски и англосаксонски актьорски състав. Филмът обаче е първият, който е заснет изцяло на френски език и с френски актьори, сред които Лу дьо Лаж, Мелвил Пупо, Нилс Шнайдер и Валери Льомерсие.

Пред репортерите Уди Алън каза още, че е имал "много, много късметлийски живот", без да споменава скандалите, които го преследват през последните години, отбелязва Ройтерс.

В отделно интервю за "Варайъти" Уди Алън сподели, че подкрепя движението #Аз също, което насочи вниманието към сексуалните посегателства в развлекателната индустрия. Според Алън обаче то може да изглежда и "глупаво, когато стане твърде крайно".

The Venice Film Festival was denounced by some critics for giving director Woody Allen a prestigious slot for his new movie ‘Coup de Chance,’ and a small group of protesters demonstrated as he arrived on the red carpet ahead of the premiere https://t.co/Wf7H0e91iU pic.twitter.com/q0PrVs0VB3