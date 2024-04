Украйна за помощта на САЩ: Нямаме план "Б"

У краинският министър на външните работи Дмитро Кулеба повтори в четвъртък, че страната му няма "план Б" за получаване на допълнителна военна помощ от Съединените щати.

След месеци на забавяне, Камарата на представителите най-накрая внася пакет от разходи за чуждестранна помощ за гласуване в събота, който включва мярка от 60,84 милиарда долара за подкрепа на отбраната на Украйна срещу Русия. Законопроектът получи подкрепа и от двете страни на пътеката, включително и от председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, въпреки че някои републикански законодатели продължават да отблъскват приемането на допълнителни разходи.

Зеленски: Разглеждането на помощта за Украйна отделно от Израел е "позор за света"

Говорейки пред национална новинарска емисия в четвъртък, Кулеба каза пред репортери, че Киев не е “нужен” да има резервен план в случай, че законопроектът за Камарата не бъде приет този уикенд, добавяйки: “Нашият план “А” е да вземем най-добрите решения за Украйна, а не половинчати решения“.

“Вижте, нямаме план “Б“, каза Кулеба, който разговаря с репортери след среща с Групата на 7-те министри на външните работи в Италия.

“План "А", който приема мощен законопроект, трябва да работи“, продължи той, добавяйки, че държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен е подкрепил идеята.

