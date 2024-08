Украйна е свалила над 10 дрона при нова руска атака по Киев

У краинската противовъздушна отбрана е свалила над 10 дрона при нова руска атака по Киев. Това заяви Сергий Попко, ръководител на Киевската военна администрация, предаде Ройтерс.

Това е третата подобна атака срещу украинската столица за последните четири дни.

Същевременно украинските сили публикуваха съобщение в „Телеграм“, в което казват, че са атакували петролното депо „Атлас“ в руската Ростовска област и петролното депо „Зенит“ в руската Кировска област. Нападенията, извършени вчера, причиниха пожари в двете петролни депа.

