Там обстановката е "изключително сложна": Украйна превзе нови позиции в руската Курска област

В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да увеличават териториите под свой контрол "по границата с Украйна" в рамките на инвазията в руската Курска област, заяви президентът Володимир Зеленски в ежедневното си вечерно видеообръщение, цитиран от ДПА.

Той не даде повече подробности, но каза, че са взети още руски военнопленници, които биха могли да бъдат използвани при евентуална размяна.

ЦРУ: Предстои трудна битка за Русия

"Благодаря ви, бойци! Това е нещо, което ще върне у дома толкова много наши хора от руски плен", каза Зеленски.

Украинските войски нахлуха в Русия на 6 август, навлизайки изненадващо в Курска област.

В снощното си обръщение Зеленски каза, че настъплението помага и за това да се снеме част от напрежението от украинските войски, сражаващи се в Донецка област, която в момента е епицентър на ожесточени боеве за контрол над нея. В противен случай по думите му силите на Киев там биха могли да бъдат поставени под още по-голям натиск.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said his troops' incursion into Russia's Kursk region is part of a "victory plan" that he will present to US President Joe Biden next month. #RussiaUkraineWar #UkraineWar #UkraineRussianWar #UkraineWarNews #Ukraine pic.twitter.com/wQ6nNFfUdg