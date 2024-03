Украйна твърди, че е поразила два руски десантни кораба

У краинските въоръжени сили днес заявиха, че снощи са поразили два големи руски десантни кораба, комуникационен център и друга инфраструктура на руския Черноморски флот при удари по анексирания полуостров Крим, предаде Ройтерс.

Назначен от Русия официален представител съобщи за голяма украинска атака снощи и каза, че противовъздушната отбрана е свалила повече от 10 ракети над пристанището на Севастопол.

At night, the occupiers got some surprises.



The defense forces of Ukraine successfully hit the large amphibious ships "Yamal" and "Azov", the communications center, as well as several infrastructure facilities of the Russian Federation in the temporarily occupied Sevastopol.… pic.twitter.com/bg0lKvGa66