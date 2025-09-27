Свят

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

Само допреди година руските атаки срещу Украйна с дронове от типа "Шахед" и "Гербер" все още бяха рядкост

27 септември 2025, 07:13
Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи
Източник: БТА/AP

В Украйна все по-голяма роля в свалянето на руски дронове играят т.нар. дронове прехващачи, съобщи Deutsche Welle.

Как се представят те в бойни условия и могат ли да заменят традиционните ПВО системи?

Само допреди година руските атаки срещу Украйна с дронове от типа "Шахед" и "Гербер" все още бяха рядкост. Днес обаче атаки с по няколкостотин безпилотни летателни апарата (БПЛА) на ден са обичайно явление.

Русия увеличава производството на БПЛА и в близко бъдеще, според данни на Главната разузнавателна служба (ГУР) на украинското Министерство на отбраната, може да достигне производство от над шест хиляди "Шахед" месечно. Освен това в хода на пълномащабната инвазия на територията на Украйна, Русия промени тактиката на използване на дроните – те маневрират, летят на големи височини, където картечниците на мобилните групи за противовъздушна отбрана не могат да ги достигнат.

В отговор Украйна, в допълнение към наземните системи, започна да използва за борба с руските БПЛА и зенитни дронове, наричани и дронове прехващачи. Имат ли украинците достатъчно такива специални дронове и подсилват ли те защитата на украинското небе?

Лесни за управление

Най-малко четирима души са необходими за изстрелването и управлението на един дрон прехващач, обяснява пред ДВ Николай Мелник, член на мобилна огнева група в състава на Доброволческата формация на териториалната общност (ДФТО), която защитава северната част на Киевска област. "Първият го пуска, вторият държи устройството за изстрелване, третият е пилот, а четвъртият ръководи цялата операция и дава указания. Идеално е да има и пети човек, който да е шофьор. Но в момента сме четирима."

Николай Мелник попада в мобилната група след като бива тежко ранен. Той е с ампутиран десен крак и отстранена част от лявото стъпало. "Бях демобилизиран и армията реши, че вече не се нуждае от мен, но аз се присъединих към групата. В началото имахме само картечници "Браунинг", разказва военният. Междувременно неговата мобилна група разполага и със зенитни дронове.

Дроновете прехващачи са лесни за управление, тъй като много от процесите са автоматизирани, разказва Мелник. "Просто е необходима аритметика, за да се ориентираш по азимут, височина и скорост за доста кратко време", казва той пред ДВ.

Дотук Мелник е бил два пъти на бойно дежурство, управлявайки дрон прехващач, и дори е успял да свали един руски "Шахед". "Имаше трудности, защото противникът се опитва да маневрира. Руснаците също не са глупави. Те са инсталирали система за автоматично маневриране на безпилотните самолети. Така когато "Шахед" регистрира приближаващ се към него обект, той започва да се движи надясно и наляво, нагоре и надолу. Войната в небето е като танго - правиш крачка и противникът прави крачка. Въпросът е кой ще направи повече", казва военният.

Въпреки това далеч не всички мобилни огневи групи от Доброволческата формация са снабдени с дронове прехващачи. "Повечето от тях все още стрелят само с "Браунинг" или други тежки картечници. Знам за други мобилни огневи групи, които разполагат с дронове прехващачи. Не знам откъде ги вземат – дали също от доброволци, или държавата ги осигурява", допълва  Мелник.

Колко ефективни са зенитните дронове?

Такива специални дронове имат не само в ДФТО – с тях работят и много от подразделенията на Силите за безпилотни системи към украинската армия. Такива свои части създават и Военновъздушните сили на Украйна. "Набираме кадри и ще продължим да въвеждаме тези средства, за да защитаваме по-добре небето", заяви пред ДВ техният говорител Юрий Игнат.

Той уверява, че все по-успешно се използват дронове прехващачи. Процентът на свалените руски БПЛА при отделните въздушни атаки е различен. "Понякога могат да бъдат обезвредени 150 руски дрона, както при атаката на 7 септември, а друг път – само един. Дронът прехващач трябва да "вижда" вражеския безпилотник. Ако има мъгла или облачност, това намалява ефективността", обяснява Игнат.

Въпреки това дори при нормални метеорологични условия, прехващачът не винаги гарантирано сваля целта. Успехът зависи и от характеристиките на безпилотния летателен апарат на противника, тъй като прехващането на бърза цел е възможно само ако дронът прехващач също се движи с голяма скорост, отбелязва директорът на украинската консултантска компания Defense Express Сергей Згурец. "Шахед" лети със 180 км/ч, а скоростта на прехващача трябва да е под 300 километра", казва той за ДВ.

В същото време Русия изстрелва и реактивни "Шахед", които летят със скорост над 360 километра. Според него заплахата от тях нараства, въпреки че според оценки на украинската страна в Русия се произвеждат не повече от четири-пет такива дрона на ден. Въпреки това, както уверява заместник-ръководителят на кабинета на украинския президент Павел Палиса, Украйна вече разполага с дронове прехващачи, които са в състояние да свалят дронове "Шахед" с реактивни двигатели.

Украински и чуждестранни производители на дронове

В момента в Украйна около 200 компании се занимават с безпилотни технологии, от които не по-малко от 30 – конкретно с дронове прехващачи, отбелязва Згурец. Някои от компаниите вече имат държавни договори. При четирима от производителите става дума за повече от три милиарда гривни.

ДВ се опита да научи от украинското Министерството на отбраната колко точно компании произвеждат дронова прехващачи в момента, но до публикуването на този текст отговор не бе получен. Като цяло украинските власти се стремят да увеличат производството до хиляда прехващача на ден, заяви наскоро президентът Володимир Зеленски.

Освен от местни производители, Украйна купува прехващачи и от чуждестранни компании. По-конкретно, от американската Swift Beat, с която е сключено дългосрочно стратегическо партньорство. Както пише "Экономическая правда", дроновете на тази компания съчетават изкуствен интелект и съвременни безпилотни технологии и са едни от най-ефективните в борбата с руските дронове. "По-специално, те демонстрират висока точност при откриването на цели в нощното небе. Около 90 на сто от всички свалени руски "Шахед" се падат именно на тези системи", твърди изданието.

Пречки пред масовото използване на зенитни дронове

Събеседниците на ДВ отбелязват, че дроновете прехващачи са сред най-евтините и рационални начини за обезвреждане на руските БПЛА. Според различни данни един украински зенитен дрон струва между три и пет хиляди долара, докато "Шахед" е в пъти по-скъп.

В момента основната пречка пред по-масовото използване на прехващачите е недостигът на радиолокационни станции. "За да бъде поразен, атакуващият дрон трябва да бъде засечен. Затова е необходимо дроновете прехващачи да работят в синхрон с локационни станции. Един от доставчиците на такива станции е Израел, но има и украински производители. В момента тези станции не са достатъчни в тила, тъй като на първо място се задоволяват нуждите на фронта, където е необходимо да се свалят руските разузнавателни дронове", отбелязва директорът на Defense Express Сергей Згурец.

Използват се и други средства

Дроновете прехващачи не са единственото средство за борба с руските безпилотни летателни апарати. Използват се и мобилни групи, средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и системи за противовъздушна отбрана (ПВО) с малък радиус на действие - преносими зенитно-ракетни комплекси, установки "Авенджър", зенитни комплекси "Гепард" и "Скайнекс". По думите на говорителя на Военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат, ако дроновете прехващачи поемат основната част от работата по защита на небето от руски БПЛА, това ще бъде "много добре".

Николай Мелник посочва на свой ред, че по-целесъобразно е дроновете, летящи на ниска височина, да се свалят с тежки картечници. "Ако обучим хората и осигурим мобилни огневи групи с тежки картечници, с дронове прехващачи и в краен случай с преносими зенитно-ракетни комплекси, тогава на руските БПЛА ще им бъде много трудно да преминат през такава преграда", убеден е той.

Източник: Deutsche Welle    
дронове прехващачи руски дронове Украйна ПВО системи бойни действия безпилотни апарати противовъздушна отбрана мобилни групи производство на дронове радиолокационни станции
Последвайте ни

По темата

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 38 минути

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 57 минути

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в окръг Лунси, провинция Гансу

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 3 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

България Преди 3 часа

Форумът ще продължи два дни

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Свят Преди 3 часа

Бъдещето на страната се следи много внимателно в целия континент

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Toй сподели, че е влязал в предаването с ясната заявка за стратег

Русия залива чешките избори с дезинформация, докато Бабиш води в социологическите проучвания

Русия залива чешките избори с дезинформация, докато Бабиш води в социологическите проучвания

България Преди 4 часа

Ако популисткият десен кандидат спечели, той би могъл да застане на страната на приятелски настроените към Путин лидери в ЕС - Орбан и Фицо

<p>Температурите падат до 8 градуса в събота</p>

Температурите падат до 8 градуса в събота

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Технологии Преди 4 часа

Започва да става все по-трудно без помощници

<p>Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост</p>

Росен Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост

България Преди 12 часа

Той изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Брокерът Йордан бе отлъчен от изгнаниците на Блатото

<p>Зеленски:&nbsp;Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него</p>

Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле

Свят Преди 12 часа

Той припомни, че е разговарял с Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия

Иван Гешев вече е адвокат

Иван Гешев вече е адвокат

България Преди 12 часа

Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Свят Преди 13 часа

Това заяви хърватският министър на икономиката Анте Шушняр

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 13 часа

Израелските сили казаха, че са атакували съоръжение за производство на ракети с прецизно насочване

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

4 филма, които всяка жена трябва да гледа сама

Edna.bg

Как да приготвяте яйцата така, че да ви пазят от болести

Edna.bg

Поредно признание за Христо Стоичков

Gong.bg

Роналдо и Бензема - приятелски поздрав между легенди

Gong.bg

Константин за клипа с Емрах: Съжалявам и се извинявам

Nova.bg

Как се отглеждат шампиони: Бабата и вуйчото на волейболната ни гордост Александър и Симеон Николови

Nova.bg