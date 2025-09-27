Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

В Украйна все по-голяма роля в свалянето на руски дронове играят т.нар. дронове прехващачи, съобщи Deutsche Welle.

Как се представят те в бойни условия и могат ли да заменят традиционните ПВО системи?

Само допреди година руските атаки срещу Украйна с дронове от типа "Шахед" и "Гербер" все още бяха рядкост. Днес обаче атаки с по няколкостотин безпилотни летателни апарата (БПЛА) на ден са обичайно явление.

Русия увеличава производството на БПЛА и в близко бъдеще, според данни на Главната разузнавателна служба (ГУР) на украинското Министерство на отбраната, може да достигне производство от над шест хиляди "Шахед" месечно. Освен това в хода на пълномащабната инвазия на територията на Украйна, Русия промени тактиката на използване на дроните – те маневрират, летят на големи височини, където картечниците на мобилните групи за противовъздушна отбрана не могат да ги достигнат.

В отговор Украйна, в допълнение към наземните системи, започна да използва за борба с руските БПЛА и зенитни дронове, наричани и дронове прехващачи. Имат ли украинците достатъчно такива специални дронове и подсилват ли те защитата на украинското небе?

Лесни за управление

Най-малко четирима души са необходими за изстрелването и управлението на един дрон прехващач, обяснява пред ДВ Николай Мелник, член на мобилна огнева група в състава на Доброволческата формация на териториалната общност (ДФТО), която защитава северната част на Киевска област. "Първият го пуска, вторият държи устройството за изстрелване, третият е пилот, а четвъртият ръководи цялата операция и дава указания. Идеално е да има и пети човек, който да е шофьор. Но в момента сме четирима."

Николай Мелник попада в мобилната група след като бива тежко ранен. Той е с ампутиран десен крак и отстранена част от лявото стъпало. "Бях демобилизиран и армията реши, че вече не се нуждае от мен, но аз се присъединих към групата. В началото имахме само картечници "Браунинг", разказва военният. Междувременно неговата мобилна група разполага и със зенитни дронове.

Дроновете прехващачи са лесни за управление, тъй като много от процесите са автоматизирани, разказва Мелник. "Просто е необходима аритметика, за да се ориентираш по азимут, височина и скорост за доста кратко време", казва той пред ДВ.

Дотук Мелник е бил два пъти на бойно дежурство, управлявайки дрон прехващач, и дори е успял да свали един руски "Шахед". "Имаше трудности, защото противникът се опитва да маневрира. Руснаците също не са глупави. Те са инсталирали система за автоматично маневриране на безпилотните самолети. Така когато "Шахед" регистрира приближаващ се към него обект, той започва да се движи надясно и наляво, нагоре и надолу. Войната в небето е като танго - правиш крачка и противникът прави крачка. Въпросът е кой ще направи повече", казва военният.

Въпреки това далеч не всички мобилни огневи групи от Доброволческата формация са снабдени с дронове прехващачи. "Повечето от тях все още стрелят само с "Браунинг" или други тежки картечници. Знам за други мобилни огневи групи, които разполагат с дронове прехващачи. Не знам откъде ги вземат – дали също от доброволци, или държавата ги осигурява", допълва Мелник.

Колко ефективни са зенитните дронове?

Такива специални дронове имат не само в ДФТО – с тях работят и много от подразделенията на Силите за безпилотни системи към украинската армия. Такива свои части създават и Военновъздушните сили на Украйна. "Набираме кадри и ще продължим да въвеждаме тези средства, за да защитаваме по-добре небето", заяви пред ДВ техният говорител Юрий Игнат.

Той уверява, че все по-успешно се използват дронове прехващачи. Процентът на свалените руски БПЛА при отделните въздушни атаки е различен. "Понякога могат да бъдат обезвредени 150 руски дрона, както при атаката на 7 септември, а друг път – само един. Дронът прехващач трябва да "вижда" вражеския безпилотник. Ако има мъгла или облачност, това намалява ефективността", обяснява Игнат.

Въпреки това дори при нормални метеорологични условия, прехващачът не винаги гарантирано сваля целта. Успехът зависи и от характеристиките на безпилотния летателен апарат на противника, тъй като прехващането на бърза цел е възможно само ако дронът прехващач също се движи с голяма скорост, отбелязва директорът на украинската консултантска компания Defense Express Сергей Згурец. "Шахед" лети със 180 км/ч, а скоростта на прехващача трябва да е под 300 километра", казва той за ДВ.

В същото време Русия изстрелва и реактивни "Шахед", които летят със скорост над 360 километра. Според него заплахата от тях нараства, въпреки че според оценки на украинската страна в Русия се произвеждат не повече от четири-пет такива дрона на ден. Въпреки това, както уверява заместник-ръководителят на кабинета на украинския президент Павел Палиса, Украйна вече разполага с дронове прехващачи, които са в състояние да свалят дронове "Шахед" с реактивни двигатели.

Украински и чуждестранни производители на дронове

В момента в Украйна около 200 компании се занимават с безпилотни технологии, от които не по-малко от 30 – конкретно с дронове прехващачи, отбелязва Згурец. Някои от компаниите вече имат държавни договори. При четирима от производителите става дума за повече от три милиарда гривни.

ДВ се опита да научи от украинското Министерството на отбраната колко точно компании произвеждат дронова прехващачи в момента, но до публикуването на този текст отговор не бе получен. Като цяло украинските власти се стремят да увеличат производството до хиляда прехващача на ден, заяви наскоро президентът Володимир Зеленски.

Освен от местни производители, Украйна купува прехващачи и от чуждестранни компании. По-конкретно, от американската Swift Beat, с която е сключено дългосрочно стратегическо партньорство. Както пише "Экономическая правда", дроновете на тази компания съчетават изкуствен интелект и съвременни безпилотни технологии и са едни от най-ефективните в борбата с руските дронове. "По-специално, те демонстрират висока точност при откриването на цели в нощното небе. Около 90 на сто от всички свалени руски "Шахед" се падат именно на тези системи", твърди изданието.

Пречки пред масовото използване на зенитни дронове

Събеседниците на ДВ отбелязват, че дроновете прехващачи са сред най-евтините и рационални начини за обезвреждане на руските БПЛА. Според различни данни един украински зенитен дрон струва между три и пет хиляди долара, докато "Шахед" е в пъти по-скъп.

В момента основната пречка пред по-масовото използване на прехващачите е недостигът на радиолокационни станции. "За да бъде поразен, атакуващият дрон трябва да бъде засечен. Затова е необходимо дроновете прехващачи да работят в синхрон с локационни станции. Един от доставчиците на такива станции е Израел, но има и украински производители. В момента тези станции не са достатъчни в тила, тъй като на първо място се задоволяват нуждите на фронта, където е необходимо да се свалят руските разузнавателни дронове", отбелязва директорът на Defense Express Сергей Згурец.

Използват се и други средства

Дроновете прехващачи не са единственото средство за борба с руските безпилотни летателни апарати. Използват се и мобилни групи, средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и системи за противовъздушна отбрана (ПВО) с малък радиус на действие - преносими зенитно-ракетни комплекси, установки "Авенджър", зенитни комплекси "Гепард" и "Скайнекс". По думите на говорителя на Военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат, ако дроновете прехващачи поемат основната част от работата по защита на небето от руски БПЛА, това ще бъде "много добре".

Николай Мелник посочва на свой ред, че по-целесъобразно е дроновете, летящи на ниска височина, да се свалят с тежки картечници. "Ако обучим хората и осигурим мобилни огневи групи с тежки картечници, с дронове прехващачи и в краен случай с преносими зенитно-ракетни комплекси, тогава на руските БПЛА ще им бъде много трудно да преминат през такава преграда", убеден е той.